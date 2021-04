Joshua Wong erkjenner straffskyld for ‘ulovlig samling’ i Hong Kong Civil Rights News

Den demokratiske aktivisten i Hongkong Joshua Wong var en av fire personer som erkjente straffskyld for å ha deltatt i en ulovlig forsamling 4. juni i fjor for å feire tiltaket mot demonstranter i og rundt Beijings Himmelske Freds Plass i 1989.

Dette er første gang bevissthet er forbudt på Global Financial Center, som det gjorde for alle demonstrasjoner i fjor, med polititilbud og koronaviruskontroller for gruppemøter. Det forventes å møte en lignende skjebne i år.

Titusenvis av mennesker tente imidlertid lys i byen, som i stor grad var en stille begivenhet i juni i fjor, og forhindret en kort konfrontasjon med opprørspolitiet i et nabolag.

Wong, som allerede sitter i fengsel etter å ha erkjent seg skyldig i å ha deltatt i og organisert en uautorisert forsamling under massepro-demokratiprotester i 2019, erkjente straffskyld i tingretten.

Lester Sham, Janelle Leung og Tiffany Yuen er andre aktivister som har erkjent straffskyld. En annen aktivist, Eddie Sue, ba om utsettelse, og saken hans vil bli behandlet 11. juni, og 19 andre står overfor lignende anklager.

4. juni-jubileet slo en særlig følsom nerve i den tidligere britiske kolonien i fjor, da Beijing forberedte seg på å innføre en ny sikkerhetslov som ville straffe alle som ser Kina, separatisme, terrorisme eller til og med livsvarig fengsel hos utenlandske makter.

Mens han var i fengsel, ble Wong arrestert i januar, mistenkt for å ha brutt den nye loven som ble innført i juli 2020, ved å delta i en uoffisiell folkeavstemning for å velge opposisjonskandidater til utsatt valg, for å “styrte” en “ond konspirasjon” -regjering.

Ifølge Hong Kong Free Press samlet dusinvis av mennesker seg foran Van Chai Court på fredag ​​for å vise sin støtte til de tiltalte.

I tillegg til Wong er Shum og Yuen varetektsfengslet i forbindelse med en nasjonal sikkerhetssak i juli 2020.

I år er begivenheten 4. juni spesielt dårlig for Beijing, som feirer 100-årsjubileet for kommunistpartiet. Hongkongs president Gary Lam spurte om det å huske ofrene for Himmelska freden brøt den nye sikkerhetsloven, og sa at det var viktig å vise respekt for partiet denne uken.

Minner fra Tiananmen-undertrykkelsen har blitt blokkert på Kinas fastland, men Hong Kong har tradisjonelt hatt den største bevisstheten i verden hvert år, med noen friheter garantert da Kina kom tilbake til makten i 1997, inkludert folkeavstemning og forsamling.

Kina har aldri gitt en fullstendig redegjørelse for volden ved Den himmelske freds plass i 1989. Dødstallet fra myndighetene er rundt 300, de fleste veteraner, men rettighetsgrupper og vitner sier at tusenvis av mennesker kan ha dødd.