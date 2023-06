Joshua Zirkzees «hemmelige» instruksjoner til Bart Verbrucken gjennom hele livet

I Euro-håp fant Bart Verbruggen Joshua Zirkzee, som han kjente godt i Anderlecht. Befolkningen i begge landene snakket om overføringen.

Som Joshua Zirksy for et år siden, Bart Verbruggen Vil forlate Anderlecht. Når han beveget seg nærmere Brighton, imponerte målvakten igjen ved å legge ut tre verdensklasseoppvisninger mot Belgia U21 i deres Euro-håp. Da Zirkzee kom inn i kampen, hadde Zirkzee et sete på første rad for å beundre ham: «Han lot oss være med i kampen på slutten. Jeg er så glad på hans vegne, for å være ærlig, jeg hadde ikke forventet noe mindre. Ham … Bart,» sa han til Ladsday News.

Den nederlandske spissen nøler ikke med å diskutere karriereplaner med mannen han anser som en venn: «Jeg prøver å gi ham råd, men jeg vil ikke gi det ut. Men Bart er en smart mann, han vet hva han gjør Han er utrolig god. Han fanger ikke bare baller, han spiller fotball veldig bra. Han liker Bart veldig godt. Neuer håndbok, sa jeg ofte til ham. Jeg vil ikke legge for mye press på ham, men dette er nivået han kan nå.» Etter å ha jobbet med ham i flere sesonger på trening for Bayern München, vet Zirksy hva han snakker om.