Josiah Juranovic Celtic transfer ‘kontrakt avsluttet’ etter at Lohia Warsaw -stjernen godtok personlige vilkår

Josip Juranovich ble enige om personlige vilkår Celtic Ifølge rapporter i Polen skal han reise til Glasgow denne uken for å fullføre medisinsk behandling.

Hoops bød 2,5 millioner euro for kroatisk internasjonalt eierskap, som ble akseptert for en stilling av Legia Warszawa. Ange Postegoglo Fast bestemt på å styrke.

Nå sier flere rapporter rundt Extraclassa at den 26 år gamle keltiske keeperen Arthur Brouken har godtatt sine egne vilkår for å gi grønt lys for lagkameraten-parkhead til å gå til Legia.

Legia Warszawa skal møte Slavia Brock i den første kampen i UEFA Europa League-sluttspillet i Tsjekkia torsdag.

(Bilde: Diffoty Images via Getty Images)



Sjef Cesla Michnevich forventes å gi en oppdatering om situasjonen på en pressekonferanse før kampen i forkant av kampen.

Motta alle de siste Celtic -meldingene som sendes direkte til innboksen din hver dag ved å registrere deg for vårt nyhetsbrev. Vi inkluderer all informasjon om din favorittklubb i artikler, videoer og formater Podcaster. Nyhetsbrevet kommer hver dag kl. 12, og gir deg de beste historiene vi har dekket de siste 24 timene. For å registrere deg, skriv inn e -postadressen din i lenken Her. Hvis du ikke allerede har det, må du slutte deg til samtalen vår Celtic Facebook Group Og Legg ut Instagram.

Juranovic Han forventes fortsatt å spille i turneringen og har blitt lagt til i lagets UEFA -lag før han kom til Glasgow for medisinsk behandling i forkant av det keltiske sammenstøtet med St Mirren i helgen.

Imidlertid vil han ikke være kvalifisert for Hoops retur Euro -sammenstøt mot AZ Alcmar i Holland neste uke, noe som betyr branndåp mot Rangers i Ibrax 29. august.

På spørsmål om Juranovic før han konfronterte med Postegoglo, AZ, sa han: «Han vil være en av de mange høyrebackene vi har festet i løpet av tiden jeg har vært her.

“Dette er definitivt et område hvor vi trenger litt dekning. Denne gangen Anthony Rolston Han gjør en god jobb, og jeg tror han har mye å gå på. Men han kan ikke spille hver kamp.