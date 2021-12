Journalist Diana Sosokas bortførte rapport mot skatter pågår intervju

Dette er historien om en rapport om koronavirusinfeksjon. Dette er historien om et italiensk TV-team (RAI) som reiste til Romania for å studere landets laveste vaksinasjonsrate mot Covit-19, til tross for den nye trusselen fra Omigran. Forrige helg, Lucia Coracci, Spesialutsending av den italienske kanalen RAI Uno, så drar til Bucuresti. Nysgjerrig på å forstå trinnene som fører til at folk er på vakt mot vaksiner, bestemmer journalisten at den mest medie-senator Diana Ivanovic Sosoka bør være veldig aktiv i dårlige antivox og sosiale nettverk. Vant til oppfinnsomhetens skritt, nøler han ikke med å sammenligne de som skal vaksineres med lammene som går til slakteriet og takker ja til invitasjonen og kommer frem for å intervjue teamet på hans kontorer.

De gikk inn på kontoret mitt og truet meg Veldig raskt viser Diana Sosoka seg lojal, peker på en svært lav dødelighet og snakker om en ny Nürnberg-etterforskning, inkludert tjenestemenn som presser folk til å vaksinere seg. Stilt overfor denne tvilsomme parallellen til menneskehetens mørke historie, prøver journalisten å fokusere intervjuet på det positive. Ingenting hjelper, situasjonen er spent. Senatoren ber deretter den italienske gruppen om å forlate og, før de ombestemmer seg, reise seg og låse journalistene. I prosessen ringer velgerne politiet: ” JJeg er senator Sosoka, jeg ber om din hjelp fordi folk truer med å komme inn på kontoret mitt.“ Se etter dem, de kan ha stjålne gjenstander Midt i mas og mas klarer RAI-journalisten, som er vant til krigssoner, å rømme mens gruppen hans er stengt inne. I håp om at hun kan forklare den virkelige situasjonen for politiet, er det uforståelig når hun innser at de ikke hørte på henne. Enda verre, på innsiden blir Lucia Corachi mishandlet og overbevist av senatorens ektemann om at de bør ødelegge bildene deres. Senator Sosoka kom igjen med et ønske, nesten en ordre, da han lastet polititroppene og tok dem med til politistasjonen.”Se etter dem, de har sannsynligvis stjålet gjenstander og ødelagt alle bildene. På stasjonen fortsetter truslene, men journalister er fast bestemt på å hevde rettighetene sine. De nekter å underkaste seg press, ødelegger bildene deres, det eneste beviset på hva som virkelig skjedde. Lucia Coracci lyktes endelig med å bli med i den italienske ambassaden. Åtte timer senere ble pressestyrken endelig løslatt. Gratis å fortelle hva som skjedde, støttebilder.

Historien ble endelig redigert og Sendes på TG1, RAIs viktigste nyhetssending, utløser et medieopprør. Samtidig mobiliserer italienske tjenestemenn. Kalt den romerske ambassadøren stasjonert i Roma. I prosessen uttrykte den italienske ambassadøren i Bucuresti sine klager til de romerske myndighetene. READ Madrid: "Veldig høy" eksplosjon i sentrum - minst tre mennesker drept | Utenriksnyheter Offisiell straff av romerske myndigheter Timer senere fordømte den rumenske regjeringen på det sterkeste handlingen med å skremme journalister og nekte borgere retten til gratis informasjon. Statsminister Nicolae-Ionel Ciucă erklærte på sin side hendelsen for uakseptabel og fordømte sterkt bruken av makt for å uttrykke dissens. En etterforskning er iverksatt og det er inngitt en klage mot senatorens ektemann for angrepet. I følge journalisten Lucia Coracci innrømmet hun at hun ble skremt av forskjellige medier på halvøya: “Jeg forventet ikke at dette skulle skje i Romania… Ja, jeg var bekymret, spesielt siden situasjonen tilsynelatende ble anspent og skremmende. Spesielt siden det varte i timevis. Vi hadde en avtale på Sosoaca-kontoret klokken 15.30, og ved midnatt var vi fortsatt på politistasjonen.”