Journalist Fanny Agostini bryter tausheten over Jean-Jack-styrets klage over seksuell trakassering

Journalist Fanny Agostini avslørte mandag opprinnelsen til klagen mot Jean-Jacques Bourdin for “forsøk på seksuelle overgrep”, som samler andre bevis i mediedelen, noen identifisert, andre anonyme, rettet mot kjendispresentanten.

Etterforskningen ble overlevert til politistasjonen i 16. arrondissement av Paris Attorney’s Office og en intern etterforskning ble iverksatt av Altice, morselskapet til BFMTV og RMC.

Fanny Agostini, en tidligere værmelding for RMC-BFMTV, som senere flyttet til Thalassa, presenterer sine fakta på Mediapart da hun ble invitert av Jean-Jacques Borden på Calvi Bettank Open i 2013 på Korsika.

En morgen svømte hun i hotellets basseng. Jean-Jacques Bourdin nærmet seg “veldig raskt” og “plutselig dro henne mot seg” mens han prøvde å kysse henne “flere ganger”, “holdt henne ved siden, nakken”. «Å ta leksjoner», sier hun, er ikke å «skrike», men å «slite» og klare seg opp av vannet.

Jean-Jacques Bourdin, kan vi lese i Mediabart så si til ham: “Jeg får alltid det jeg vil”. En setning som “stoppet (hans) drømmer i mange år”. Og Fanny Agostini sier hun opplevde «en trussellignende opplevelse fra en med hierarkisk stigning».

Han lover at programlederen mellom september 2014 og våren 2015, mellom profesjonelle utvekslinger, sendte henne flere meldinger med seksuell betydning. Den 27. november 2014, som Mediapart hevdet de mottok, kom den profesjonelle e-posten: “Du vekker meg hver morgen … jeg elsker utseendet ditt”. Jean-Jacques Bourdin svarte ikke til Mediapart og ba om alle bevisene.

Journalist Sidoni Bonek er også programleder på France 2 og France Blue og vitner i Mediapart.

En ung journalist ønsket å drive med radio, og han ble invitert av Jean-Jack Portin til en seremoni på Golgata i 2010. Ifølge den unge kvinnens vert lovet han å bo på hotell. Men før han dro, ringte han for å si at hotellet var fullt og at han «tilfeldigvis hadde kjøpt en villa med en venn». Han ville ha lagt til: “Det er et svømmebasseng, ikke glem badedrakten din”. “Denne setningen kuttet av bena mine,” sa hun til Mediapart, “den er ikke profesjonell lenger.”

Da han ankom flyplassen med kameraten sin, sier han at han så Jean-Jack ombord, og han ville vært fornøyd med å sende dem hilsener “på avstand”. – Etter det spurte jeg ingen. Det er klart jeg ikke fikk jobben, sier han.