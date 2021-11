Journalister møter 2000 migranter strandet i Hviterussland: deres bakgrunn og levekår er her

Migrasjonskrisen på grensen mellom Polen og Hviterussland krever nok et offer. Liket av en syrisk ungdom ble funnet av polsk politi. Tusenvis av innvandrere samles på grensen og prøver å nå Europa. Den europeiske union (EU) har anklaget Hviterussland for bevisst å provosere migrasjonsbevegelsen.

Vi fikk bildene tatt av et reporterteam fra den amerikanske kanalen CNN. Journalister fikk tilgang til en provisorisk leir på hviterussisk side: bål for å varme seg, telt, noen presenninger og grener for å beskytte seg mot været. Det er en slags leir som vokser på grensen mellom Polen og Hviterussland.

Et bilde av innvandrere som står overfor polsk rettshåndhevelse, bak rader med piggtråden deres, og vokter grensen dag og natt.

“Du kan se hvor nærme vi er dette veldig skarpe piggtrådgjerdet. Polske sikkerhetsstyrker følger situasjonen nøye. Flyktninger og immigranter i Hviterussland prøver å hindre dem i å krysse grensen. Og du kan se at det er tusenvis av mennesker herCNN-reporter Matthew Sans kommenterte.

Vi kom hit for sønnen min, og han må opereres

Teamet intervjuet en av innvandrerne. “Sier du at så langt har Irak betalt 2000 dollar, det vil si mye penger, for å komme fra Kurdistan? Tror du det er mulig å krysse grensen for å reise til Tyskland?“, spør reporteren et vitne.”Ja“, svarer mannen.”Er du sikker?“, spør journalisten igjen.”Ja, alle her vil til Tyskland“, tror vitnet.”La oss prøve. Vi ønsker ikke å bosette oss i Polen“, reagerer en annen innvandrer i nærheten.

Shohan, en kurdisk flyktning fra Irak, forklarer hvorfor han tok denne lange turen. “Vi kom hit for sønnen min, og han må opereres. En større ryggmargsoperasjon“, forklarer hun, ved siden av babyen. Reporteren nikker og legger merke til babyens proteser.”Han kan ikke gå uten denne enheten“, konstaterer moren.

Kald og sulten

Før du når målet ditt, må du bo midt i skogen og frosten. “jeg er sulten“, introduserer en liten jente på CNN-teamet.

Spørsmålet om mat, det er veldig kort. Omtrent 2000 migranter på grensen er avhengige av de sjeldne kaotiske distribusjonene som overvåkes av det hviterussiske militæret. Hviterussiske myndigheter har bestemt seg for å ta med telt, ved og vann.

I dag er innvandrere fanget mellom Hviterussland og Europa. Alle har sine egne utfordringer. Men for disse mennene, kvinnene og barna er det bare ett mål: å gå over grensen, finne hull i gjerdet og til slutt krysse Europa noen få meter unna.