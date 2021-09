JP Greelish sender advarsel til PSG etter at Man City vant RP Leipzig

Jack Grilish innrømmet endelig at han var glad for å få sin debut i Champions League, som ble enda søtere av å score et fantastisk mål.

Hans 100 millioner pund flyttet til tross for at han slo den britiske børserekorden By Om sommeren, Grønn Aldri spilt Europas beste konkurranse Etter å ha tilbrakt hele livet med Aston Villa.

Men med en 6-3 seier over RB Leipzig, beviste playmakeren at han var på den høyeste plattformen. Pisken hans var i hjørnet for å ta Nathan Ake til åpningshuset, og så tok han det fjerde bymålet i Topsy-Durvey-kampen med et flott resultat.

Greelish plukket opp en løs ball i venstre kant, kjørte inne i feltet, passerte enkelt til en spiller og trillet deretter et lykkelig skudd i det lengste hjørnet.

26-åringen var glad for hvordan det gikk ned i det øyeblikket han hadde ventet så lenge.

“Jeg elsket det,” sa Greelish til BT Sport om sin debut. “Jeg har ventet en stund, de siste dagene, de siste ukene kunne jeg ikke vente på denne kampen, det var en flott kveld.

“Det var en av disse kampene og den hadde absolutt alt. Til slutt er vi glade for å vinne mot et godt lag fullt av unge spillere fulle av energi.

– Jeg liker personlig å komme med et mål og hjelpe til med tre hovedpoeng.

På målet forklarte han: “Jeg tror, ​​gikk Ruben i kamp eller noe? Så kom ballen til meg, og når jeg er i den posisjonen på venstre side løper jeg i straffefeltet mot noen jeg er en V-One.

“Det var det jeg gjorde. Heldigvis betalte det seg. Denne gangen klarte jeg å treffe nettmaskene. Jeg blokkerte noen i første omgang, men jeg er glad for å få ballen.”

Andre steder i gruppen trakk Paris Saint-Germain, som inkluderte Lionel Messi, Neymar og Kylian Mbabane i startoppstillingen, 1-1 med Club Bruze for første gang.

Greilish, som trodde at resultatene viser at alt kan skje i kampen, advarte pariserne om at de var klare til å utvise dem neste gang.

På spørsmål om City var klar til å vinne kampen igjen, la han til: “Ja selvfølgelig. Jeg er akkurat nå [been] Å gå inn og sjekke utfallet av det andre spillet viser at alt kan skje i Champions League.

“Derfor synes jeg det er en fantastisk kamp.” Musikken og fremfor alt var den flott, og spillet var nummer én. “