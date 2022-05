Juan Carlos: Elektrisitet kobles sammen med sin kone og sønn etter to år i eksil

Familie lunsj

Den 84 år gamle kong emeritus fløy hjem 19. mai med privatfly. Han deltok i en vellykket recata med venner i Galicia før han snakket lenge med medlemmer av kongefamilien bak lukkede dører. சந்திப்பு, «Et intervju ble gitt privat» Zarzuela-palasset fant sted mandag 23. mai, ifølge AFP ved domstolen. Philip VI og hans kone, dronning Leticia, og deres datter, Sophia, 15, var tilstede for lunsj. De siste månedene har den nåværende kongen ustanselig vært fremmedgjort fra sin far, som han tok ut sin årlige godtgjørelse fra, og bevarte bildet av kronen i landet. Dronning Sofia, som har vært i isolasjon siden august 2020, tok turen til tross for en positiv test for Govt-19 etter et offisielt besøk i Miami. Til dags dato har ingenting blitt lekket om deres utveksling. Kongen fløy tilbake til De forente arabiske emirater, som han kaller sitt nye hjem, samme dag.

Med Juan Carlos ankomst unnlot hun ikke å gni noen tenner i den politiske klassen i Spania, hvor monarkiet var delt. Den «forbannede kongen» som ble frifunnet for svindel- og hvitvaskingsanklagene mot ham har nå avslørt at han kommer tilbake når det passer.