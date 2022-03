Juan Colona ble angrepet for å ha «snakket stygt om profeten Muhammed»

Ifølge rettslige bevis har rettsdommere i en domstol i Paris siktet Frank Elong Abe for «drapsforsøk i forbindelse med en terrororganisasjon». Som en del av rettssaken ble en 30 år gammel jihadistfange varetektsfengslet og «kriminelle terrorforening» ble åpnet.

Fakta fant sted forrige onsdag i vektrommet i Arles (Bouches-du-Rhône) fengsel. Yvan Colonna, 61, ble angrepet av Frank Elong Abe, en islamist arrestert i Afghanistan av amerikanske styrker i 2012 mens han trente alene. Actu.fr. Hun slo ham i mer enn åtte minutter og kvalte ham. I kjølvannet av angrepet ble Septuaginta anklaget for «blasfemi», ifølge angriperen, som «snakket stygt om profeten Muhammed». Offeret er innlagt på sykehus i kritisk tilstand med en viktigere prognose.

Under en pressekonferanse kunngjorde nasjonal antiterroradvokat Jean-Franோois Ricard at denne søndagen 6. mars 2022 vil rettssaken mot «drapsforsøk i forbindelse med en terrororganisasjon» og «terroristsammenslutningen av kriminelle» åpne. Han sa at politiets varetekt av angriperen, Frank Elong Abe, var opphevet og at PNAT ville kreve hans tiltale og varetektsfengsling. For å avklare ytterligere: Dette er den «femte» terrorforbrytelsen som er begått i et straffebyrå i Frankrike siden 2016.