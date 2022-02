Juan Martin del Potro er forfatteren av denne boken. Le tennisman Argentin, 33 ans, va effectuer son retour à la konkurranse, qui sappparente davantage à une tournée d’adieu,’loccasion de l’Open d’Argentine, qui dibute lundi à Buenos Aires. Winequeur l’US Open 2009 er en effet-konsert i quizen “plus d’un adieu qu’un retur”, som betyr at jeg blir jouin 2019 i raisin problmes de genou.

“Si suis honnte, je dois dire qu je su suis pas lla pour un return miraculus like autras fois. -vous de Rio de Janeiro la semaine daprès. “Jai des douleurs depuis deux ans et demi. Je naiime pass maa mais cesest comme ça. en conférence de presse mais bien sur un court de tennis “, ajouté la Tour de Tandil, en larmes, samedi en conférence de presse. Juan Martin del Potro n’a pluss joué depuis sa blessou aou genou droit encours on the gazon du Queen’s en juin 2019. L’Argentin subi nombreuses operations, notation aux deux points og quatre au genou. Jeg kom med 22 titler og 13 finaler, en sønn.