Juanzo Hernangomes: «I Boston mistet jeg smaken på basketball»

Celtics hadde et annet ansikt frem til februar, da de oppdaget slike som Dennis Schrடர்der, Josh Richardson og Ennes Freedom. Juanzo Hernangomes. Ikke mye brukt av Ime Utoka, han ble opprinnelig overført til Spurs. Og der, i samme situasjon som ikke gikk inn i Greg Popovichs planer, her gjenskapes poser for jazz.

I Salt Lake City fikk Juanzo Hernangomes endelig spilletid, med et snitt på 6,2 poeng på 17 kamper (inkludert 9 starter) og 17 minutter med 3,5 returer i snitt i løpet av den ordinære sesongen. I sluttspillet fant han enden av benken (55 minutter på seks kamper) og det er ikke sikkert at han fortsatt er på laget da Jazzen har kontroll over fremtiden sin. Det siste året av kontrakten er 6,6 millioner dollar.

Hvis ja, hva vil han gjøre?

» Jeg kunne ikke tenke meg å reise tilbake til Europa Han advarte I El Pais. » Dette er ikke manglende respekt for ACP (den spanske ligaen) eller Euroleague. Tvert imot ser jeg ikke på det som et tilbakeslag i livet mitt. Men når de snakker om Madrid, Barசாa, CSKA, bryr jeg meg ikke … jeg støtter ikke noe lag. Jeg snakket ikke med noen, skrev ikke under. ⁇

«Jeg vet ikke hva de forventer av meg. Det var mange egoistiske spillere, ingen partnere.

Et Priory, hvis det blir kuttet, vil det ikke returnere til Europa. I en alder av 26 tror han at han har en plass i jazzen eller andre steder, og han vender tilbake til en mislykket posisjon i Celtics.

«Jeg er ikke fornøyd der. Det var så vanskelig.» Han lover. «Ingen forbindelse. Jeg vet ikke hva de forventer av meg. Det var mange egoistiske spillere, ingen partnere. Jeg mistet litt av smaken på basketball.»

I dag er Celtics i NBA-finalen og de har gjenvunnet hjemmebanefordelen. Og komplimenter for deres partnerskap …