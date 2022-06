Jubileum for Elizabeth II: «Munk i sakte film», «Silent change», prins Charles nærmer seg tronen

«Å feire dronning Elizabeth IIs platinafestival, feire en dronning som har vært der i 70 år, eller si farvel til den snart avdøde dronningen? Spør Francis Palace, historiker, ekspert på monarkier.

Det spørsmålet oppsummerer den påtrengende sinnstilstanden mest nøyaktig Dette er en fire dagers feiring. Av helsemessige årsaker måtte dronningen bli igjen (Selv om han kunne skinne i en komedievideo med Baddington-bjørnen)

Dette er ikke første gang. Prins Charles representerer henne ofte. «På en veldig britisk måte – uanmeldt, uskreven og uuttalt – begynte endringen. « Skriver BBCs «statskorrespondent».

På en veldig britisk måte – uanmeldt, uskreven og uuttalt – begynte endringen.

11. mai skrev Ed Owens, en historiker, i Guardian: «Forvent mer om prins Charles. Det er en saktegående monastisisme.»en «Avholdenhet fra sakte film». Dagen etter den berømte talen fra tronen, en tekst skrevet av regjeringen, men vanligvis lest av dronningen i House of Lords. I år ble dronningen av helsemessige årsaker utestengt. Prins Charles erstattet ham.

Historisk

Kommentatorer kalte enstemmig dette øyeblikket «Av historie«Dronningen savnet ham bare to ganger under hennes lange regjeringstid da hun var gravid med Andrew og Edward. SolenDette veldig symbolske øyeblikket, for prins Charles, karakteren «Veldig nær kongen» At han må tåle. «Prince of Wales ser på seg selv som hersker, ikke bare ved navn.Skrevet av Ed Owens Forsvarer.

Prinsen av Wales ser på seg selv som hersker, bortsett fra navnet.

En annen historiker, Francis Palace, ville ikke bruke ordet fordi dronningen har kontroll: «Dronningen representerer hennes generelle utseende, men vi fortsetter å sende populære røde lærbokser til Windsor Castle, for eksempel ministeruttalelser og diplomatiske brev. Det er han som ønsker statsministeren velkommen til publikum hver uke.

Mest bemerkelsesverdig, under talen fra tronen, satt ikke Charles akkurat på tronen. Han satt i setet som var reservert for ektefellen som var liten. Kronen ble plassert ved siden av ham der dronningen vanligvis satt.Gjør det klart hvor strømmen er«, Analyser Daglig post.