Jude Bellingham og Bill Foden? Våre eksperter velger sitt England-lag til Qatar 2022 World Cup

Støvet har ennå ikke lagt seg på Englands hjerteskjærende EM-endelig nederlag på straffer mot Italia, men Gareth Southgate kan allerede tenke på neste store kamp.

Hvis de tre løvene kvalifiserer seg, reiser Qatar til Midt-Østen for verdensmesterskapet i 2022, og mange beslutninger vil bli tatt om hvilke spillere som skal bygge flyet.

Under, tidligere England-internasjonale Chris Sutton og to Game Mail Forskere avslører sine preferanser for konkurransen som starter XI.

England-sjef Gareth Southgate (til venstre) kan allerede tenke på Qatar-VM-troppen sin

Chris Sutton

Ta et bilde av det. Det blir tåke 18. desember 2022, men ikke på Lucille Iconic Stadium i Qatar, og avslutter 56 år med lidelse etter at England slo Brasil i verdenscupfinalen.

Gareth Southgate går i hvilken startoppstilling? Jeg tok meg en tur for å nevne navnet mitt. Det er ikke lett, men det går her. Jordan Pickford slo ikke England, og alle fire av Walker, Stones, Maguire og Shaw rykket ikke tilbake.

På midtbanen, som jeg liker Calvin Phillips, er Jude Bellingham for god til å ignorere, så han kommer opp med Declan Rice. I angrepet starter Buccaneer-sagaen til høyre. Han kommer tilbake fra den straffesaken søndag kveld, og han vil være 21 år i Qatar.

Jack Graylish begynner på nummer 10. Raheem Sterling seter til venstre. Alle bak deg vet hvem, for det er ingen annen spiss som Harry Kane.

England (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Bellingham; Saga, Grealish, Sterling; Kane.

Chris Sutton har valgt ut fem spillere fra turneringstroppen, som alle forventes å starte i 2022.

Tidligere England internasjonal skytter med hette rygg Jude Bellingham for å starte på midtbanen

Dominic King

Teamet mitt blir slik, Liverpools Trent Alexander-Arnold Kyle Walker kommer til høyre i stedet.

Bill Foden vil bare vokse de neste 18 månedene, og selvfølgelig vil han gjennom Qatar bli den første velgeren med mye talent.

England (4-3-3): Pickford; Alexander-Arnold, Stones, Maguire, Shaw; Mount, Rice, Phillips; Sterling, Kane, Photon.

Dominic King støttet Bill Fotten (til venstre) og Trent Alexander-Arnold for å komme inn i XI

CRAIG HÅP

De to store endringene jeg ser er på midtbanen og på venstrebacken. Bellingham er så spesiell at han kommer inn på laget.

Når Shaw er bedre i sommer, overtar Ben Silwell ham som hans førstevalg.

Jeg skal spille Grilish, men Southgate har vist at det er noe han ikke tror på ham.

England (4-3-3): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Sylwell; Bellingham, Rice, Mt; Photon, Kane, Sterling.

Craig Hope antar at Ben Silwell (til høyre) vil innhente Luke Shaw (til venstre)