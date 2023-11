Judgeball: The Liege Video Game Calls for Crowdfunding

Det første Liege-videospillet vil bli utgitt i 2024. Judgeball: Lethal Arena er utviklet og produsert av Wild BishopEt selskap på rundt femten personer er basert på et polarbilde.

Judgeball er et tre-mot-tre flerspillerspill som kombinerer håndball og slagsmål, hvor du dreper motstanderen og scorer et mål med ballen. Spillerne har et valg mellom seks karakterer, hvis egenskaper de kan bestemme, og derfor deres hastighet og spillestil.

Grunnspillet er klart, men Wild Bishop ønsker å forbedre det takket være crowdfunding. Innsamlede penger vil gi dybde til spillet, skape nye mestere og nytt utstyr, men også et rangert turneringssystem.

CrownFundic lansert på Kickstarter-plattformen og fortsetter til 30. november med mål om å samle inn €40 000. Belønninger inkluderer ofte redusert eller privilegert tilgang til spillet.

Spillets tekstur ble ytterligere foredlet etter ideen til Wild Bishops art director. Leégeois Jaba hadde en internasjonal karriere før han ble med på laget hos Pole Image. Han har jobbet med filmer som Iron Man og Star Trek i Singapore og laget graffiti over hele verden.

Jaba hadde ideen om å invitere et nettverk av venner og andre graffitiforfattere for å forbedre spillets dekor med graffiti og flopper. Det betyr minimum stavemåte. I løpet av få dager hadde han allerede et godt nummer, som han integrerte i Judgball.

Spillere har allerede tilgang til den første versjonen av spillet på Steam.

F. Boneward