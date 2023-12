Vinteren er tilbake, og det samme er Juho Gnutilla! En høyhastighets finne åpnes nå så snart det dannes is og besøk flygende (250 m, M7, WI4), ved Scott Orlando Addis Co., stedet Sørdalen er en stor norsk dal nær svenskegrensen, i Bard-regionen.



Vakker vinter 2023 av Juho Knutilla

«En klatrer å følge», sa vi i fjor om den forbløffende Juho Knutila, som monopoliserte vinterhistorien på Rannkeben, en 1200 meter lang mur ved Norvik i Nord-Norge, med tre store førsteplasser: Arctic Circus (250m, M6, WI6) med Alexander Nordvall, Nordlig skumring (M7, WI6) senere med Joda Dolmans polar virvel (M6, WI6) solo.

Sørdalen og Norges største fosser

Med ankomsten av en god sesong for ham, planla den finske guiden å returnere til Norvik, men planene han hadde i tankene ble ikke noe av, og han tok til slutt retningen mot Chordalen. Hans idé: å gjenta noen av klassikerne fra en region med Norges største snøfall, som den 700 meter lange Skretbeken.

« Det finnes også interessante hybridruter som f.eks Husk meg,

Den ble opprinnelig vurdert til WI7-/M8 av Albert Leichfried og Benedict Burner, men den har klatret flere ganger i god stand på WI6/M6+. «, forklarte Juho Knutila oss.

«Å klatre i den kommende polarnatten er rart og magisk »

Da han kom dit, ble han overrasket over å se at ekvator han hadde sett på sitt første besøk i 2020, var blitt til. Noen timer senere er han ved foten av fossen ved Scott Orlando Addis Institute. Etter en oppstigning som måtte ta hele spekteret av bevegelser for blandet klatring, forlot de to klatrerne ruten i mørket på polarsirkelen: » Det hadde vært en fornøyelse å klatre denne ruten på dagtid, men det er noe rart og magisk med å klatre i den voksende polarnatten. «, kommenterte Cnutilla.

Det var utrolig å se Juho utvikle seg med en slik ro og konsentrasjon på tøffe baner «, og besøk flygende, Vanskeligere enn skatt Husk megDette er en av de tøffeste i Sørdalen. » «, Orlando la Addis til rollen sin . For de som ønsker å gjenta seks lengder Kunthila advarer : »Husk meg

Og Finn la til: » Siden jeg ikke har mye arbeid og forholdene er gode, kan det komme noen interessante ting før slutten av måneden. » La oss bare si at Juho Knutilas sesong akkurat har begynt.