Juice: et europeisk oppdrag for å oppdage Jupiter og dens tre iskalde måner med flere belgiske forskere

Ved å studere rotasjonsparametrene til denne månen kan vi også nøyaktig vite for eksempel havets dybde. ROSE-MARIE BALAND, en av planetforskerne på teamet bekrefter: «All denne informasjonen hjelper til med å forstå historien til ismånen. Ser vi på noe som har pågått lenge, har dette flytende havet vært der lenge eller ikke? Det hjelper å vite om det er sannsynlig at være beboelig.»

Det fjerde instrumentet, MAGIS, et komplekst avbildningsspektrometer, skulle tillate oss å kjenne egenskapene til isen og mineralene som finnes på dens isete overflate og deres forhold til undergrunnen.

Dette instrumentet ble utviklet av dusinvis av ingeniører og forskere i Frankrike, Italia og USA. Detektoren, som kun måler 16 x 16 millimeter, men er svært effektiv, har blitt kalibrert her ved det belgiske instituttet for romfartsforskning. Det var helt nødvendig å karakterisere det før det ble integrert i instrumentet.

DAVID BOLSEE er leder for Laboratoriet for radiometrisk karakterisering. Husk alle forholdsregler som er tatt: «Vi måtte sette den under forhold som kommer til å bli deres, vi måtte sette den i et miljø som simulerte rom, i et vakuum og ved svært lave temperaturer, takket være et kryogent kjølesystem, og vi studerte hele driften, dens interne egenskaper, dens «egenskaper» elektrooptikk» for å være nøyaktig».

Og for å fortsette, «Det var en fleroppgavejobb, med en hel rekke parametere som skulle sjekkes avhengig av temperaturen, i fravær eller nærvær av lys. Det var flere målekampanjer spredt over fire år, hvorav to skulle kalibrere benken spesifikt for denne detektoren.»

«Å avbilde atmosfæren og overflaten til denne gassgigantiske planeten og tre av dens iskalde satellitter vil gi oss verdifull informasjon om deres dannelse i vårt solsystem og nødforholdene som tillater liv. Men dette er bare mulig hvis detektoren og spektrometeret fungerer perfekt.»

Ikke foreløpig, reisen vil vare i 8 år, før en rekke komplekse manøvrer ved ankomst til Jupiters fiendtlige miljø. Den intense strålingen kan skade elektronikken og gigantens tiltrekningskraft kan avlede den. Det er det fjerneste oppdraget i solsystemet som noensinne er utført av ESA.