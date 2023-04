Juice-romsonde klar til å dra til Jupiter: Her er hvordan Belgia deltar i oppdraget

Belgias engasjement i det europeiske romeventyret inkluderte spesielt romsenteret i Liège. Et senter etablert på 1960-tallet, har det vært medvirkende til utviklingen av våre satellitter og romfart. Dens toppmoderne fasiliteter gjør det for eksempel mulig å teste instrumenter som ble skutt opp mot Kourou av Ariane-raketter. Derfor deltok han fra starten av i utviklingen av juicestudien, som lanseres denne torsdagen.

«Denne boksen ble laget for 4-5 år siden for å romme de ti solcellepanelene til JUICE-satellitten, som er veldig store fordi Jupiter er langt fra jorden. Energitettheten er lav, så vi trenger store paneler. Så vi kombinerte de to. Med de to satellittpanelene i denne boksen,» Christoph Grodendt, kommersiell direktør i Romsenteret, forklarer.

Systemet er plassert i en stor tank med en diameter på over seks meter, som når den er lukket kan skape ekstreme forhold. «Det er noe unikt i verden. Det har aldri blitt gjort før. Det er en veldig spesifikk design som gjør at den kan sykle i store paneler, ved veldig kalde temperaturer og veldig varme temperaturer» , Christoph Grodend bemerker.

Nesten hundre mennesker jobber med instrumenter som er i stand til å verifisere instrumenter sendt av Ariane-raketter. «Instrumentet bak meg er montert på en vibrerende tank, som gjengir vibrasjonene som en rakett setter på instrumentet. Så denne typen tester kan bekrefte at instrumentet mekanisk vil holde stand under oppskytningen. Hvis du bryter det under oppskytingen, har vokst det til ingenting,» sa han. Christoph Grodend legger til.