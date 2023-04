Juice Space Exploration – Belgiske forskere satte ut for å erobre Jupiters måner

STAR Institute vil analysere nordlysdata fra Jupiters måner om noen år (sonder nær månene Ganymedes, Callisto og Europa er planlagt å ankomme i juli 2031). IASB jobbet med utviklingen av MAJIS, et synlig og infrarødt bildespektrometer, et av ti vitenskapelige instrumenter som ble gjennomført av romutforskning. Utfordringen var å foreslå et instrument som ville gå langt og tåle de tøffe forholdene i rommets vakuum. MAJIS-instrumentet ble testet av Liège Space Center knyttet til ULiège. Senteret sjekket også kvaliteten på UVS, Ultraviolet Spectrum. I likhet med Uccle Institute utviklet Royal Observatory of Belgium (ROB) instrumentene som trengs for romutforskning. Observatoriet er knyttet til fire av Zuss sine instrumenter, hvis oppgave blant annet er å studere månens indre. «For første gang skal vi studere andre måner enn Jorden med samme presisjon som planetanalyse,» begeistrer Bertrand Bonfont, en astrofysiker tilknyttet Star Institute. Månen Ganymedes nordlys er synlige på lang avstand, men presisjonen til dataene Joos rapporterer vil skape en «revolusjon» for astrofysikere som spesialiserer seg på Jupiter. Kong Philip deltar på romsondens oppskyting Mellom 11. og 14. april er suverenen i Fransk Guyana. Han er ledsaget av statssekretæren for utvinning og strategiske investeringer, Thomas Termine (PS), ansvarlig for vitenskapspolitikk. (Belga)