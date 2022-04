JUICE: Toulouse før Jupiter

JUICE betyr JUpiter ICy Moons Explorer, eller utforsker av Jupiters iskalde måner. Med denne 6-tonns sonden vil European Space Agency (ESA) utføre sitt første oppdrag i det jovianske systemet. Men før avreise til Guiana Space Center og tar av der på Ariane 5 i april 2023, passerer JUICE gjennom Airbus Defence and Space, produsenten, for en siste testkampanje.

Bly pansrede sarkofager!

5. april 2022, Airbus forsvar og rom inviterte media til å oppdage JUICE i det såkalte Mistral-rommet dedikert til elektromagnetiske kompatibilitetstester innenfor sine fasiliteter Toulouse. Målet er å verifisere spesielt om de 10 vitenskapelige instrumentene og sondens elektronikk ikke forstyrrer hverandre.

Hoveddelen av robotutforskeren, med sin store kommunikasjonsantenne (2,54 m i diameter), tiltrakk seg alle øyne. På grunn av plassmangel mangler de imponerende solcellepanelene som står for strømforsyningen. «Vi er langt, langt unna cellene vi bruker på hustakene våre.», påpekte han til oss Cyril Cavell, JUICE-prosjektleder hos Airbus Defence and Space. Faktisk er Jupiter mye lenger fra Solen enn Jorden, og derfor må sondens solpaneler vise eksepsjonell ytelse for å generere nok elektrisitet (overflaten på 85 m2 vil gi 725 watt).

Cyril Cavel legger til at det også var nødvendig å beskytte disse høyytelses solcellepanelene mot stråling. Dette er fordi Jupiters intense magnetfelt induserer svært høye nivåer av stråling. «Det er designutfordringer som er svært viktige i denne typen oppdrag, og spesielt strålingsoverlevelse.«, bekrefter Cyril Cavel. Han presiserer følgende:Vi måtte designe sonden rundt det som kalles to sarkofager der vi plasserte de forskjellige flyelektronikkene.Sarkofager med blyrustning!

Når testene i Toulouse er over, JUICE Selvfølgelig vil du motta solcellepanelene dine og dra til Guiana Space Center. Den vil deretter ta av mot Jupiter i april 2023 på toppen av den europeiske bæreraketten. Ariadne 5. Dette blir til og med hans siste oppdrag. For Cyril Cavel som jobber med en slik letesonde, «det er slett ikke en jobb som alle andre, vi er veldig stolte over at alle teamene våre hos Airbus støtter European Space Agency og det europeiske vitenskapsmiljøet i deres første eventyr til Jupiter«.

En første for Ganymedes

Og av vitenskapen vil det åpenbart være et spørsmål når JUICE har nådd målet. Leder for JUGO-testing ved ESA, Manuela Baroni forklarte oss detturen blir ganske lang, den varer ca 8 år«Ankomsten rundt Jupiter faktisk er den planlagt til juli 2031. Imidlertid, og som akronymet (JUpiter ICy Moons Explorer) kunngjør, vil denne europeiske sonden granske fremfor alt de iskalde månene til gassgiganten og mer spesielt Europa og Callisto (omtrent tretti overflyvninger av måner) før de registreres i bane rundt Ganymedes. JUICE vil da bli første kunstige satellitt på denne månen.

«Kan livet opprettholdes, skjermet, innenfor de iskalde månene til Jupiter, spesielt Europa og Ganymedes?be Manuela Baroni forklare en av de viktigste vitenskapelige målene for JUICE-oppdraget. Spørsmålet oppstår fra det faktum at Europa og Ganymedes har hav av flytende vann under isskorpen. Planetforskere mener at en enkelt livav en mikrobiell type, kunne ha utviklet seg der.

Et annet stort mål:studere Jupiter-systemet som et miniatyrisert solsystemsa Manuela Baroni. Ta som eksempel det faktum at Ganymedes er den eneste månen i solsystemet med et magnetfelt. Samspillet mellom sistnevnte og Jupiter vil tillate oss å bedre forstå solsystemet og jordens magnetfelt.