Jujutsu Kaisen sesong 2, episode 23: Utgivelsesdato og siste spoilere

Vi forteller deg alt om utgivelsesdato og -klokkeslett, mulige spoilere, siste episode av sesong 2 Jujutsu Kaizen.

Episode 22 inneholder Yuki Tsukumos uventede opptreden i Shibuya, og redder eksorsistene der og lover en spennende finale. Siste episode av sesong 2 Jujutsu Kaizen Det er fortsatt noen dager unna, og vi må innrømme at det har hatt sin del av overraskelser.

Etter introduksjonen av heltene og jujutsu-fellesskapet i den første sesongen, var det på tide å gå dypere inn i historien og utvikle den. Gojo og Getos delte fortid, men fremfor alt Shibuya-dramaet: det var det denne vanvittige planen handlet om for sesong 2.

Det er tydelig at MAPPA Studio gjorde alt: et gjennomtenkt kutt for høy flyt, oppsiktsvekkende animasjon, et kraftig lydspor… Lagene jobbet utrettelig, ofte med bekymring i ansiktet til publikum. Avsløringer om arbeidsforhold som ikke alltid er sunt for animatører.

Uansett, det er slutten og finalen i sesong 2 Jujutsu Kaizen Lover store ting. Vi forteller deg alt vi vet om utgivelsesdato og -klokkeslett, mulige spoilere.

I episode 23 Jujutsu Kaizen kommer ut 28. desember 2023 på Crunchyroll. Finalen av sesong 2 vil være tilgjengelig på Simulcast-nettstedet I Frankrike fra kl.

Spoilere fremover for sesong 2-finalen Jujutsu Kaizen : Hva kan du forvente?

Yuki prøver å kjøpe tid ved å delta i den samme filosofiske samtalen han hadde med Geto for 12 år siden. På sin side mener hun at neste skritt for menneskeheten ligger i løsrivelse fra overnaturlig kraft. Imidlertid sier Poli-Keto at han foretrekker å forbedre den psykiske kraften han blir fortalt fordi han ønsker å oppleve hele spekteret av menneskelig potensial.

Denne velkjente adressen tilbyr en oppskrift på rekekroketter uten like

Yugi innser at pseudo-ghettoen er i ferd med å gjøre noe farlig, og ber Yugi om informasjon om Mahito, som har evnen til å manipulere sjeler. Men hun oppdager at skurken allerede har absorbert henne. Han bruker den også til å aktivere en teknikk på avstand.

Han takker Yuji for at han presset Mahito utover sine grenser og hjalp ham med å vokse under kampen deres. Fake-Keto avslører at han endelig har merket to typer eksorsister (inkludert den lange komatøse Sumiki). Markerte individer ble enten gitt forbannede gjenstander som Yuji, eller de hadde allerede okkulte teknikker, men hjernen deres skulle være de til eksorsister som Junbei.

De førstnevnte har fått karakterstyrke, mens hjernen til sistnevnte er innstilt på eksorcisme. Ved å sende en ekstern endring bryter Ghetto seglet deres. Før han drar, viser han Torment Border som holder Gojo under nesen til eksorsistene, og forteller Tsukune at plagenes gullalder, Heins verden, vil begynne igjen.

Noe senere kommer Yuta til Japan og redder en liten jente fra pesten, og går deretter for å møte de eldste. Den unge eksorcisten erklærer at han er fast bestemt på å eliminere Yuji.

I henhold til reglene til Jujutsu Society blir Ketos eksistens bekreftet, og han blir igjen dømt til døden. Gojo blir erklært en forræder og forvist fra eksorcistenes verden: å fjerne seglet til Edge of Torment er en alvorlig forbrytelse.

Masamichi Yaga ble anklaget for å ha oppfordret Keto og Kojo til å starte Shibuya-dramaet og fikk dødsdommen. Yuuji, hvis dødsdom opprinnelig ble omgjort, blir dømt til døden igjen: bøddelen hans er Yuta.

Vi sees 28. desember for sesong 2-finalen Jujutsu Kaizen !