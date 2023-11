jul… og mer hvis du vil

Redaksjonell kommentar

Suksessen til Hakim Benbouchas første roman «Le Suedo» førte til at han tilpasset den for TV. En «god» kveld i perspektiv!

Sammendrag

Laine, 13, bestemte seg for å spille faren Harold på en datingside for å finne henne en sjelevenn. Der møter hun den perfekte kandidaten for ham: Chloe. Men Lainey vet ikke at hun faktisk chatter med Jules, 13 år gamle Jules, som utgir seg for å være moren hennes, Chloe…

skuespillere

Regissør Gilles Pocket-Brenner

skuespillere Lanick Gowtry (Harold), Hélène de Fougerolles (Chloe), Lear Sabbat (linje), Alyosha Delmot (Jules), Florent navn (Michael), Jean Bournot (Firenze), Leslie Pévilard (Barbara), Gina Djemba (Clarice), Genevieve Tong (Filippinene), Erik Franklin (Oliver), Armelle Lecoeur (Selger på julemarked), Manoelle Gaillard (Solange)

vise Hakim Benpouchta

