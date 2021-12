Julemiddagen viser seg å være et flott sett med Omigron-varianter

Av de 120 gjestene var alle vaksinert, men mer enn halvparten testet positivt for Govit-19. En festkveld i Oslo har blitt et potensielt knutepunkt for infeksjon med Omigran-varianten, noe som vekker frykt for dens høye utbredelse og resistens mot vaksiner.

Det hele startet med en bedriftsbankett i den norske hovedstaden 26. november: på invitasjon fra solkraftprodusenten Skotek møttes rundt 120 mennesker i Louis, inkludert en nylig hjemvendt fra Sør-Afrika hvor Omigran-varianten først ble oppdaget. Restaurant for å feire jul på forhånd.

– Alle ble vaksinert, ingen viste noen symptomer, og de gjennomgikk alle en selvundersøkelse før måltider, sa kommunale helsemyndigheter Dine Rawlow til AFP fredag. “Alt ble gjort ordentlig og ingen regler ble brutt,” sa han.

En uke senere var det imidlertid ingen stemning på festen: halvparten av de 64 gjestene, eller rundt 120 deltakere, testet positivt for Covit-19, og Omigrans sak er bekreftet. Ytterligere 17 er mistenkt. Mer midlertidig vil dette tallet sannsynligvis øke etter hvert som testanalysene skrider frem.

Blant de berørte gjestene er det ennå ingen som har utviklet en alvorlig form for sykdommen, og de fleste viser milde symptomer i form av hodepine, sår hals og hoste, sier Rawlow.

“Vår misjonshypotese er at minst halvparten av de 120 deltakerne under festen var berørt av Omigron-varianten,” sa en høytstående tjenestemann i Folkehelseinstituttet til Freeben Avitzland AFP. Det var “det største Omigron-utbruddet utenfor Sør-Afrika,” sa han.

Ifølge European Centre for Disease Control and Prevention (ECDC) var antallet personer som ble berørt av denne variasjonen torsdag 79 i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EU og Norge, Island og Liechtenstein).

“Det gjenstår å se om dette fenomenet beviser at Omigron-varianten er mer smittsom enn Delta-varianten,” sa Avitzland. “Episoder av Super Propagation forekommer i deltavarianten som for tiden dominerer.” Svært snart, “for å si om det kliniske bildet av sykdommen er annerledes for omigraninfeksjoner enn for deltainfeksjoner.”

Nye restriksjoner på opprøret

Den norske regjeringen kunngjorde torsdag en rekke helserestriksjoner i Oslo og dets territorium, hvoretter han beskrev det mistenkelige utbruddet av Omigran-varianten som «bekymrende». Maskering er nå obligatorisk i kollektivtransport, drosjer, kjøpesentre og nærbutikker i og rundt Oslo.

Telekommunikasjon har blitt normen så mye som mulig, antall personer som deltar på private innendørsarrangementer er redusert til 100, og sponsorene til barer og restauranter må melde seg på med alkohol for å sette seg ned.

Juleretter, som generelt sett er veldig populære og elsket av nordmenn, er ikke forbudt av «Jouleford» – som arrangert av Scatec – men har blitt kansellert av mange bedrifter og organisasjoner.

«Vaccine dams» på randen av å gi opp?

“Det vi ser er at til tross for at Omicron er vaksinert, spres det veldig raskt og bredt. Dette er skremmende informasjon i løpet av disse infeksjonene,” forklarer den franske epidemiologen Antoine Flahault.

Selv i Europa, hvor folk er mest vaksinert – 88 % av voksne er i Norge – «kan det hende at det ikke er mulig å vaksinere mot vaksineutvikling», sier han.

Fra et genetisk synspunkt inneholder Omigron-varianten et enestående antall mutasjoner, inkludert tretti i piggproteinet, nøkkelen til virusets inntreden i kroppen. Kan være assosiert med økt prevalens og redusert effekt av enkelte vaksiner. Ifølge ECDC vil Omicron-varianten sannsynligvis bli flertallet i Europa «innen de neste månedene».

Festlighetene, organisert av Scatec, skaper “betydelige risikoer kjent fra begynnelsen av epidemien,” sa Mr. Flahault. “Dessverre burde de forbys midt i en epidemisk bølge”.

