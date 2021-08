Julenes kaos: 3 ukers overvåkningsliste i uorden da land kan bli røde når som helst | Politikk | Nyheter

Alle land på den gule listen kan flytte til den røde kategorien uten varsel, bekrefter tjenestemenn overfor Express.co.uk. Selv om regjeringen offentlig har lovet å fortsette å gjennomgå sitt reisesystem hver tredje uke, vil ministrene ta skritt for å pålegge ekstra restriksjoner for ankomster i mellomperioden om nødvendig.

I løpet av helgen kom det fram at regjeringen vurderte å innføre en “gul overvåkningsliste” over land som kan bli redelistet etter behov.

Ankomster til England fra land med grønn liste trenger ikke å isoleres, rav ankomst må karantene i 10 dager hjemme med mindre de er punktert, og folk som reiser fra rødlisteland må betale for 10 dagers isolasjon på et spesialisert hotell.

Et grønt, gult og rødt system ble introdusert tidligere i år da landet begynte å åpne igjen etter nedleggelse.

Planene ble forlatt etter offentlig ramaskrik og raseri av konservative parlamentsmedlemmer.

Statsminister Boris Johnson sa på et besøk i Stevenage, Hertfordshire mandag at han ønsket “noe som er så enkelt og enkelt for folk å bruke som mulig.”

Imidlertid har tjenestemenn fortalt dette nettstedet at et hvilket som helst land på den gule listen nå kan bli rødt utenfor den tre uker lange evalueringsperioden hvis dataene antydet at det var nødvendig.

Tjenestemenn fra Transportdepartementet sa at hvis situasjonen i et hvilket som helst land endret seg og det var en rask økning i infeksjoner, ville de ta de nødvendige skrittene for omklassifisering.

De sa at “de ikke vil nøle med å handle når det epidemiologiske landskapet i et land endres.”

En tjenestemann la til at ministrene vil fortsette å bli veiledet av vitenskap.

