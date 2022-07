Juli 2022-oppdateringen forbedrer Android-støtten

Microsoft ga nylig ut juli 2022-oppdateringen for Windows 11. Med denne oppdateringen benytter produsenten anledningen til å integrere flere forbedringer til Windows-undersystemet for Android. Vi deler sammen.

du vet, Windows 11 Gir integrasjon av Android-applikasjoner. Funksjonen kommer til Frankrike innen utgangen av 2022 Og i andre europeiske land er den allerede tilgjengelig i USA. Via oppdateringen fra mai 2022, Microsoft har allerede forbedret denne kompatibiliteten med Google OS betydeligSpesielt ved å integrere en standby-modus for Android-apper eller en oppgavelinje dedikert til apper.

Microsoft fortsatte sin innsats med juli 2022-oppdateringen dedikert til Windows 11. Faktisk bringer denne oppdateringen Windows Assistant for Android (WSA) til versjon 2205.40000.14.0. Dermed er resultatet nå tilgjengeligAvansert nettverksstøtte som lar applikasjoner få tilgang til enheter lokalt til ARM-maskinvare.

Windows 11 forbedrer også Android-støtten

I tillegg legger Microsoft også til støtte for to nye funksjoner: IPv6 og VPN-tilkobling. WSAs Innstillinger-app får også noen betydelige forbedringer med denne oppdateringen. Her er hele endringsloggen for WSA juli 2022-oppdateringen for Windows 11:

Microsoft har aktivert funksjonen Advanced Networking. Den lar Android-appen få tilgang til lokale nettverksenheter for ARM

VM IP-adressen har blitt oppdatert og er nå den samme som verten/maskinen

Microsoft løste problemer med skjermstørrelse

Microsoft løste problemer med mus og styreflate i apper

Som en del av personvernoppdateringer har Microsoft bekreftet at vinduer merket som trygge ikke lenger kan skjermdumpes (dette gjelder Google Chromes inkognitomodus).

Microsoft forbedrer nettleseroppstarten

Aktiverer app-standby og søvnstøtte

Oppdatering til Chromium WebView 101

Microsoft fikset appflimmer og grafisk effektkorrupsjon, videoavspilling, nettverksproblemer

Aktiverer IPv6- og VPN-tilkobling

Som en påminnelse, Å fikse installasjonsproblemer i Windows 11 Update inkluderer en inkonsekvensfeil. Faktisk unnlater mange brukere å installere det …