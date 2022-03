Julian Dore sender en inderlig melding til kongen av Belgia for å få slutt på målingene av konsertsaler: «Skognasjonen vil eksplodere»

Julian Dores «Aimée»-turné er i full gang over hele Frankrike. På grunn av sin nære tilknytning til Belgia, vil sangeren opptre på Forest National Stage 19. og 20. mars. Men noe plager ham. Seertallene er bare 75 % fulle når fansen allerede har billetten, og hans første date er utsolgt, hans andre date kommer snart …

For å løse dette problemet, oversetter innsjø Bestemte meg for å gå rett til kilden ved å sende en morsom SOS til kongen av Belgia! «Kjære herr konge av Belgia, Hvis jeg skulle la deg skrive i dag, ville det være fordi konsertene mine på Forst National nærmer seg !! 19. mars har vært ute av salg i flere måneder og kommer 20. mars (men jeg kan takle det hvis jeg trenger en liten familiesamtale sist gang)Han skriver personlig på Instagram-kontoen til det belgiske kongelige palasset, den offisielle kontoen til det belgiske monarkiet. Problemet i skrivende stund er at jeg ikke vet om jeg kan spille fordi målereglene er i kraft i ditt land, som jeg elsker så høyt, og skogen er full av nasjonaliteter. Ventilasjonssystemet til rommet eller noe sånt, hvis jeg forstår det riktig, kan bare spille med 75% effektivitet … Problemet er at 19 og 20 belgiere og jeg vil være 100% (allerede nummerert og mer) i menneskelig varme.«

Han avslutter med disse ordene:Kort oppsummert vet jeg ikke om dere planlegger å gjenåpne alle de store konsertene i 100 % skala de kommende dagene med Statskomiteen, men fortell meg gjerne. Mange kyss og takk.»

Fortjener sangeren å svare på spørsmålet sitt? På en eller annen måte ble nyhetene…

«Aimée» – The Tour: Informasjon og bestilling. på www.forest-national.be