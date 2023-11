Julian Duranville hos Dortmund – Ikke så betryggende nyheter fra All Football

Julien Duranville har det tøft i Dortmund. Den 17 år gamle belgieren er ikke immun mot skader.

28 minutter: Det er spilletid Julian Duranville Med Dortmunds førstelag siden han kom for snart et år siden. Borussia lot ikke tittelen slippe unna mot Mainz under den avgjørende kampen på slutten av forrige sesong.

Det var ikke trenerens valg: Under denne berømte matchupen hadde Duranville tid til å vise hvorfor Dortmund Ikke nøl med å bruke åtte millioner på en unggutt som fortsatt har tid til å bevise. Men dens mange akselerasjoner og hastighetsendringer har en ulempe: uunngåelige skader.

Duranville, allerede hemmet av kroppen forrige sesong, er fortsatt innlagt på sykehus. Etter en kontroversiell pause med U19 forlot han laget igjen.

Treneren hans Edin Terzic Vil ikke ta noen risiko: «Vi er veldig forsiktige fordi han har hatt muskelproblemer i et år nå og vi ønsker å styrke ham gradvis. Han er veldig utholdende og positiv. Det er ikke en lett tid for ham, men vi vil støtte ham så mye som mulig.