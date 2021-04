Julian Knucklesman blir med Ibrahim Conte etter Liverpool-overgangslink

Julian Knucklesman har gitt ut et stum svar på ryktene om at han vil bli knyttet til et overgang til Liverpool i sommer.

R.P. Leipzig-forsvareren var først sterkt involvert Røde Forrige måned og er i dem Kort liste over midtstoppsignaturer For det kommende overføringsvinduet.

Den 21 år gamle midtstopperen er nær ved å gå inn i det siste året av kontrakten med den tyske siden, da de kan være motvillige til å miste franskmannen.

På spørsmål i helgen om disse spekulasjonene nektet Knucklesman å godta ryktene.

Han sa Kicker : “(Rapporter) føles som alle andre rykter. For meg spiller det ingen rolle. Jeg har ikke snakket med ham om dette ennå. ”

Tale tidligere denne måneden gjorde Connaught det klart at han bare ville fokusere på fremtiden med Leipzig.

“Det er ofte rykter i fotball, og mange tror dem umiddelbart,” sa han Bilde. «Verken jeg eller agentene mine ble ringt Liverpool.

“Jeg har også store mål med RP Leipzig, som for øyeblikket er de beste resultatene i Bundesliga, og når cupfinalen og U21-EM med Frankrike.

“Jeg vil ikke være arving til Diod (Upamekano). Jeg er meg selv. Vi kom begge til Leipzig i 2017 og spilte bra sammen her.

“Dessverre splitter våre veier seg nå. Jeg vil gi Diot en ny jobb (i Bayern München), og jeg vil fortsette å gjøre tingene mine her. Jeg har kontrakt til 2023. Det er også gjennomføringsavtaler. ”