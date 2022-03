Julian Torre er bekymret og utfordrer den belgiske kongen … som er svaret på ham!

Etter en lang måned med venting og usikkerhet, Julian Dore Til slutt fortsatte hans Aimee-tur ! En tur som ikke bare reiser gjennom Frankrike, men også inkluderer noen stopp i Belgia. Hvis konserter i Frankrike fra midten av februar starter igjen uten måler, er det vanskelig å si det samme til våre belgiske naboer. Wild Nation i Brussel er over, artisten er veldig nær fansen og utfordrer den belgiske kong Philippe på sosiale nettverk.

«Hans Majestet Kongen av Belgia. Hvis jeg lar deg skrive i dag, kommer konsertene mine i skogen nærmere !! Utsolgt i flere måneder for 19. mars, kommer 20. mars (men hvis du trenger en familieinvitasjon forrige gang kan jeg klare det)«I en personlig melding sendt til Instagram 3. mars skrev stjernen først, og deretter delte han historien med fansen.»Problemet i skrivende stund er at jeg ikke vet om jeg kan spille fordi målereglene er i kraft i ditt land, noe jeg virkelig liker, og Forest National vil eksplodere. For øyeblikket, på grunn av ventilasjonssystemet til rommene eller noe sånt, kan vi bare spille på 75 % (…). Problemet er at den 19. og 20. vil det belgiske folket og jeg være 100 %. (Allerede i antall og i menneskelig varme).»

Den 39 år gamle singer-songwriteren avsluttet alltid budskapet med humor og humor: «Kort oppsummert vet jeg ikke om du planlegger å gjenåpne de store konsertene med Team du Cow i 100 % opplesning de kommende dagene, men fortell meg gjerne. Mange kyss og takkJulian Dore. ” Kunstneren trenger ikke vente lenge for å få svaret!