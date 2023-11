Julien de Chart (La Contois): «Vi dominerte 97 % av kampen, Anderlecht fikk tre kamper og utnyttet.»

Ritz (Anderlecht): «Vi burde ha gjort det bedre, men de var fysisk sterke og raske. Kent hadde ballbesittelse så det var godt å få et poeng. Vasquez kom ikke veldig langt med to sjanser, men vi burde klart ha gjort det bedre.»

Brun (La Gantoise): «Når vi spiller slik hjemme, vet vi at hvis vi kan etablere spillet vårt, uansett hvor mange sjanser eller hvilket lag vi spiller mot, kan vi slå hvem som helst. Det spiller ingen rolle hvilken forsvarer som er foran meg. Jeg tilpasse seg, og jeg koser meg, og hvordan finne meg selv er mange. Jeg vet, så jeg kan være farlig. Det er fortsatt synd å ende uavgjort fordi vi hadde mange sjanser, men vi kunne ikke bekrefte. Foran, men generelt sett var vi stille og rolige.»

Van Hasbrouck: «Jeg er litt skuffet, men det var ingen dårlig kamp. Vi hadde mange sjanser foran Anderlecht-målet, som viste et omgruppert forsvar. Vi savnet en side av flaks.»

Primer: «Jeg er fornøyd med sluttresultatet. Med tanke på de skadde spillerne kunne vi vise gode ting, så det er veldig tilfredsstillende å få et poeng mot et veldig godt lag. Ved pause prøvde vi å justere tempoet. tror det var bedre i andre omgang på grunn av problemene. Vertonghen holdt forsvaret godt og Hazard, til tross for at han er syk, er en nøkkelspiller i laget vårt.. Det var blant annet takket være ham at vi fikk straffen. Det var en flott kamp og jeg er veldig stolt av spillerne mine.