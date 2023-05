Juliet Armanet lider av flere hikke i «C à vous».

Sangerinnen ble invitert til å fremføre en av sangene hennes. Imidlertid sviktet teknikken ham. Artisten måtte stoppe veldig raskt fordi han ikke kunne høre pianoet sitt. » Vent, beklager. Beklager, dette er live, men jeg har ikke piano. Kan jeg få et piano? Beklager, jeg spiller uten piano «, begynte hun, ganske forvirret over dette problemet. Det tok noen minutter å endelig finne en løsning.

Kunstneren fortsetter å illustrere verket sitt på en glimrende måte. Anne-Elizabeth Lemoine var veldig imponert over øyeblikket.

Etter en stund ble sangeren invitert til å svare på noen spørsmål. Pierre Lescure, president for filmfestivalen i Cannes i tre år, minnet om sin hyllest til Michel Legrand på festivalen for fem år siden. Et annet teknisk problem var at ledelsen umiddelbart sendte bilder av det aktuelle øyeblikket, og kuttet ut journalister og gjester. » De to første dagene gikk bra. Jeg vet ikke hvorfor den plutselige spenningen utbrøt Anne-Elizabeth Lemoine. Juliet Armanet husker imidlertid med glede øyeblikket, og husker at hun stirret på Penelope Cruz gjennom hele sangen hennes.