Jumbo-Visma / Soudal hurtigkoblingsprosjekt: «Ikke bra for sykling», mener Bullens

«Men det er ingen røyk uten ild«, er Gérard Bulens enig.»Jeg tror ikke Raymond Kerckhoffs (forfatter av Wieleflits-artikkelen som satte gang i debatten, red.anm.) noen gang ville ha annonsert forhandlingene mellom de to lagene hvis de ikke hadde gjort det. Nå som det er gjort og det er oppnåelig, er det en helt annen historie.»

Sannsynligheten for at disse forhandlingene vil føre til et konkret standpunkt uansett bekymrer vår advokat. Først til rytterne og andre ansatte på begge lag.

«Det er en sammenslåing av to lag som bør frigi lisensen. Hvis det er tilfelle, vil det føre til mange ofre. Ettersom det er flere løpere, vil et visst antall av dem falle bak. Lagpersonell, spillledelse, mekanikere, trenere, ledelse… mange mennesker må omarbeides. Alt dette kan være komplisert«, sier Bullens og tviler på gjennomføringen av planen.

Hvis man bare teller løpere, vil en kobling bringe 50 syklister inn i et enkelt system. Dette er ikke mulig da gjeldende regler tillater kun 30 ryttere per lag. Hva er løsningen på dette (potensielle) problemet?

«Hva Vi kan automatisk overføre en del av staben og en del av rytterne ved å slippe dem til en annen gruppe. Men er det mulig? «Det er mange ting som må løses før man erklærer at en slik sammenslåing er mulig.» spør Bullens, som spesifikt så for seg en hel rekke scenarier (som vises i videoen nedenfor) der noen av rytterne, ansatte, kvinner og utviklingsteam ville tape. For ikke å snakke om problemer med «mindre» sponsorer og utstyrsprodusenter.