Jumbo Wisma på E3 GP: «Vi diskuterer ikke hvem som vinner»

En uke før turnéen til Flandern krasjet Wood van Airt sin E3 GP med mannskapet sitt.

For en demonstrasjon! Hvordan kan denne Wood Van Airt, med formen han har hatt siden sesongstart og med hjelp fra et gjenlevende lag, tape Tour of Flanders på åtte dager? Eller hvem kan stoppe ham fra å vinne?

Tadej Pogacar, kanskje, Mathieu van der Poel, kanskje, men for andre knuste Campinois E3 GP alle som konkurrerte for ham på Ronde-veiene. Han blåste først løpet i Dainburg, 80 kilometer fra målet, og deretter på toppen av Patterberg, isolerte han seg med lagkameraten Christophe Laport. Til slutt, ved å fortsette de siste 42 kilometerne med franskmennene mot Harrellback, nådde Van Eird nok et perfekt løp. Ved ankomst vant Campinois sin sjette klassiker i 2020 på Strait Bianche og Milan-Sanremo, tre år etter fjorårets Ghent-Wevelgem og Amstel Gold Race og Nieuwsblad i starten av sesongen.

Å se begge lag krysse målstreken hånd i hånd, kan man tro vi er et halvt århundre bak. Liège-Bastogne-Liège I 1969 rømte Eddy Merckx og hans lojale løytnant Vic Van Schil ut på veiene til Doen. Eller i verdenscupfinalen i Utsonomiya 1990 kjemper Rudy Dhaenens og Dirk De Wolf i en regnbuetrøye på sprinten. Under Mapei-hattricket i Paris-Roubaix i 1996 var det ikke en eneste sprint eller oppfordring til ledelsen i Jumbo-Wisma (vi glemmer, det farligste minnet, Gewiss på Flèche wallonne for to år siden).