Jupiler Pro League: Ingen vinner mellom La Gantoise og Kortrijk

Med denne divisjonen klatret Kent til femteplass med 35 poeng, bak Charleroi og bak Antwerpen. Kortrijk ligger på sin side på åttendeplass med 32 enheter. Før avspark ble begge trenerne tvunget til å “tinke” siden møtet ikke var på noen av sidene på grunn av skader, regjeringen eller African Cup of Nations. På Kents side var vi spesielt uten Tariq D’Souda, Michael Ngadei, Laurent Deboitre eller Vadis Odzija.

Laget endrer seg til fordel for Courtridge i starten av kampen, og åpner Kerals-resultatet like før det tiende minuttet av kampen. Høflighetsspissen utnyttet motstanderens likegyldighet til forsvaret og gikk inn i resten av feltet før han gikk inn i rektangelet og lurte Sinan Bolt.

To minutter senere, etter en en-to i det store rektangelet, prøvde Andrew Hzulseker lykken på høyden av det lille rektangelet, men Marco Iliks varsling skuffet ikke. Pelé Mboyo slo et skudd for høyt (13.) og Julian de Chart bommet på et frispark (29.).

Til slutt, i et publikum uten mye rytme, returnerte bøflene for å score på dødball rett før pause. Etter en corner fjernet Marco Ilich ballen dårlig med knyttneven. Han vendte tilbake til fotsporene til Alessio Castro-Montes, som ristet nettene for tredje gang denne sesongen (44., 1-1).

I starten av den andre kampen tok Kant kontroll over kampen for første gang. For å score Mboyos første mål for sesongen, spratt Matisse Samoise vakkert av et innlegg fra venstre (52., 2-1).

Det siste kvarteret kom Cordridge opp av vannet og fikk en stor sjanse gjennom Abdelhawk Kadri. Den algeriske spilleren spilte med Kent Defense og gikk alene mot mål, men en fokusert og umiddelbar kamp på hans exit forhindret utligningen (78.).

Takket være Embos andre personlige mål ble det kun en utsettelse for Kerals, som utlignet på slutten av kampen. Etter en suveren kontroll mellom de to forsvarerne, vant han igjen kampen med en liten dykkeball (90 + 1, 2-2).