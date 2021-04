Jurgen Globe kunngjør Diego Jota blant rykter om Liverpool-angriper

J ஜூ rgen Klopp har dempet frykten for at Diego Jotta er klar for en trollformel Liverpool Ingen trening ble sett fremover torsdag.

Jota scoret åtte av 15 mål under Reds ‘dårlige kampanje Premier League Utseende.

Men, alarmerende, ble den portugisiske internasjonale ikke filmet under en sesjon på Midwick på Liverpools Kirkby-side, noe som fikk mange fans til å tro at han ikke ville være tilgjengelig for lørdagens sammenstøt. I Newcastle.

Globe stilte spørsmålstegn ved denne spekulasjonen på sin pressekonferanse fredag, og satte raskt stopp for ryktene om at Jota hadde fått et skadetilfelle.



“Diego har det bra, Diego har det bra,” sa Liverpool-sjefen og la til at han ga en treningsoppdatering på skadede eller mistenkelige spillere.

Globe la til: “Ikke Phillips er tilbake, Curtis Jones er tilbake, ikke alle andre. Vet jeg når Jordan Henderson kommer tilbake? Ikke egentlig. Ikke de neste to ukene.”

Klopp ble spurt om han hadde problemer med å prøve å få Jotta i sin startende XI-gruppe. Hans tradisjonelle ledelse er med tre Mohamed Salah, Sadio Mane og Roberto Firmino.



“Jeg tror spesielt på grunn av Diego’s skade, er det nesten umulig å være ærlig,” svarte tyskeren.

“Det er mange ting. Intensiteten i spillene før dette, vi kan ikke se bort fra det, hvem som spilte de fleste spillene, Blah, Blah, Blah. Det er en seriøs sesong, så hvis vi kan spinne inn mye nyttig øyeblikk.

“Uansett hvilket design som passer, er det åpenbart det viktigste, eller er det bedre for motstanderen vi leker med, hvordan vi kan forsvare, hvordan de kan dekke stedene de vil bruke på den beste måten.

“De tre foran oss er åpenbart veldig viktige. Så dette er – ikke de andre. Virkelig som hele laget.”

