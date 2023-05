Jürgen Klopp forbereder en liten revolusjon i Liverpool: «Vi starter en ny historie»

En seier mot Fulham onsdag kveld vil gjenopplive ethvert siste håp. Men i Jurgen Klopps tanker virker topp 4 i likhet med kvalifiseringen til neste Champions League allerede utenfor rekkevidde. «Ville jeg være glad hvis vi endte i Europa League? La oss ta det vi har.»Han kom med kommentarene for noen dager siden etter å ha fått vite at Manchester United (4.) er syv poeng foran laget sitt med bare 15 poeng igjen.

Med Tottenham, Aston Villa og Brighton alle på tur, blir det en enda mer oppoverbakke kamp for å beholde femteplassen – og den billetten til Europa League. Skyld på en forferdelig inkonsekvens som ble møtt gjennom denne sesongen. Innimellom blinkene – 7-0 mot Manchester United eller 1-6 mot Leeds – og luftpausene – som tap på Brentford (3-1) eller Wolverhampton (3-0).

Kort sagt, tiden for å tenke på neste sesong er allerede kommet. «Dette teamet har skrevet en spennende historie, og nå starter vi en ny.»Lanserte også Klopp i et intervju Sky Sports.

Sadio Manés avgang i fjor sommer og Roberto Firmino og Naby Keitas kunngjøringer på slutten av sesongen markerer denne siden av historien som bare øker behovet for forsterkninger for Klopp. «Vi skal gjøre forretninger.»advarte om det

Å forynge en aldrende midtbane og støtte Alexander-Arnold som spiss for å erstatte Firmino, Kelleher som målvakt på vei ut og Alisson som ny understudy vil være en prioritet. Klopp skal allerede ha diskutert sine alternativer med den amerikanske eieren John Henry, som besøkte Anfield forrige uke.

Det blir imidlertid ikke snakk om å rekruttere millioner i samme modell som Chelsea. «Du kan ikke sette sammen de beste spillerne og tro at det kommer til å fungereIntroduserte Klopp. Du må bygge et ekte team, bygge relasjoner og lagånd.

Den tyske manageren og hans stab vil prøve å legge til noen spesifikke profiler for å fullføre revolusjonen som allerede har begynt de siste to sesongene. Profiler som Mason Mount (Chelsea), Alexis Mac Allister (Brighton), Lovro Majer (Rennes) og Jurrien Timber (Ajax) har blitt sitert for å legge til de nylige ankomstene til Luis Diaz, Darwin Nunes, Cody Cagpo, Fabio Carvalho eller Ibrahima . Konade, samt utviklingen til unge Stefan Pajsedic (18) og Harvey Elliott (20).

