Jurgen Klopp mener Mohamed Salah bør returnere til Liverpool for rehabilitering etter CAN-skade: «Logic»

«Jeg tror alle forstår at uavhengig av fraværsperioden vil det være fornuftig for ham å rehabilitere med oss ​​eller med laget vårt,» forklarte Liverpool-treneren, sitert av klubbens hjemmeside. — Det er planen, men jeg vet ikke om den er hugget i stein ennå.

Salah dro rett før pause mot Ghana (2-2), og klaget over venstre lår torsdag. En test utført avslørte en muskelskade som vil føre til at han går glipp av landslagets to neste kamper mot Kapp Verde på mandag, siste B-dag på mandag og en mulig åttendedelsfinale hvis Egypt kvalifiserer seg.

Klopp snakket med Salah «etter kampen, praktisk talt natten det skjedde. Siden den gang har han vært i kontakt med legen vår. Legen gir meg nyhetene, så jeg tror han kommer tilbake,» la tyskeren til. Det er ikke kjent om Salah vil være i stand til å spille for Egypt igjen under CAN. «Jeg er ikke lege. Hvis Egypt kvalifiserer seg til finalen og han er i form før finalen, kanskje ja. Hvorfor ikke?»

Til tross for Salahs fravær, vant Liverpool 0-4 på Bournemouth søndag og er midlertidig 5 poeng foran Premier League-lederne Manchester City.