Jurgen Klopp og Liverpool er ikke under press i Brussel: «Etter kampen tar jeg gjerne en øl med Plessin»

Ender garantert først i gruppen, så etter å ha kvalifisert seg til neste runde, er Liverpool i Belgia uten noe press. Dette ble lagt merke til av Jurgen Klopp, Reds-treneren, under pressekonferansen før kampen, som brukte rundt ti minutter på å svare noen svært avslappede journalister. Med klubbhetten skrudd på hodet hadde den tyske treneren mer enn positive ord til kveldsmotstanderen. «Union har et godt lag, Han analyserte. Imidlertid mistet de mange spillere i fjor sommer, inkludert spisser som gjorde utrolige ting i andre ligaer. Jeg tenker spesielt på én spiller som spiller i Bundesliga (Redaktørens notat: smiler, men refererer ikke til ham, Victor snakker om Boniface). Måten klubben har etablert seg på i Belgia er utrolig. Det er alltid de som gjør det best som kommer på topp, og det er tilfellet med Unionen i Belgia akkurat nå.

Jurgen Klopp, som kom med sine spillere denne onsdagen på slutten av dagen til Brussel etter den siste treningsøkten i Liverpool, hadde et ord for sin tyske kollega. Liverpools T1 kommer fra Stuttgart, det samme gjør Union-trener Aleksandar Plesin. Paret, som hadde en lang diskusjon på banen før den første etappen, møtes igjen på banen denne torsdag kveld, i korridorene på Anfield etter kampen. Før ølet etter kampen? «I England er det vanlig å drikke øl etter kampen. Klopp smilte. Jeg er ikke vant til å komme fra Tyskland… Etter kampen tar jeg en øl med Alex. Men etter flymøtet vårt kan vi ikke gå glipp av flyet for å ta en øl (Smil). Vi har samme tankesett, vi er to hardtarbeidende. Jeg er uansett veldig fornøyd med retningen på trenerkarrieren hans.