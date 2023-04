Just For Games distribuerer miniterminaler og retrokonsoller My Arcade

DreamGEAR LLC OG kun for spill bli partnere for å lansere mange retro-spillkonsoller og mini-arcade-terminaler i Frankrike under offisielle lisenser for serien arkaden min.

Vi hadde allerede hatt muligheten til å spille den, så vel som den nomadiske versjonen.

Både retrospillentusiaster og uformelle fans inviteres til å gjenoppleve minnene sine og gjenoppleve arkadens glansdager, i håndflaten eller rett på skrivebordet.

Ulike produktserier vil være tilgjengelige, i forskjellige formater: små terminaler i » Mini«, » Mikrofon«, » Eldre bror» , OG » nebb » ; bærbare konsoller lommespiller » ; i tillegg til dedikerte retro-konsoller.

Minispiller – Retro arkademaskin 25cm

arkadeterminaler minispiller De er fullpakket med dine offisielt lisensierte favorittspill. Disse skapene er et must for enhver retrofan eller samler, med klassikere som er vanskelig å finne som BurgerTime, Karate Champ og Bad Dudes for Data East-versjonen, og Dig Dug, Galaga og Pac-Man for Bandai Namco Museum-versjonen .

KJENNETEGN

4,25-tommers fargeskjerm.

Avtakbar joystick.

Integrert høyttaler med volumkontroll.

3,5 mm hodetelefonport.

Perfekt for ethvert spillrom, kontor eller butikkfront!

UTGAVELISTER

Data East (34 kamper)

Bandai Namco Museum (20 spill)

Micro Player – Retro Arcade Machine 17cm

Burger Time, Street Fighter 2, Contra, Elevator Action, Ms. Pac-Man, Bubble Bobble og mange andre ikoniske arkadespill venter på deg på disse mikroterminalene, perfekt for å gjenoppdage ånden og atmosfæren i arkaden!

KJENNETEGN

Med kunstverk inspirert av de originale arkadeskapene.

2,75-tommers fargeskjerm.

Avtakbar joystick.

Perfekt for ethvert spillrom, kontor eller butikkfront!

Volumkontroll og 3,5 mm hodetelefonport.

Drives av mikro-USB-kabel eller 4 AA-batterier (ikke inkludert).

UTGAVELISTER

Street Fighter II Champion Edition (Premium Edition)

Space Invaders (Premium Edition)

Against (Premium Edition)

Pac-Man 40-årsjubileum (Premium Edition)

Fru Pac-Man

Pac Man

galaga

grave-grave

galaktisk

mappy

rullende torden

heishandling

Boble Bobble

burger tid

karatebane

tung tønne

slemme gutter

hulemann ninja

Data Øst-treff

all star arena

stjernestadion

Retro arcade nano bærbar spiller 12cm

For å komme i gang i My Arcade-modellenes verden, ingenting er bedre enn en » nanospiller ! Disse transportable modellene fulle av spill sikrer en flott oppdagelse av retrogaming, med samlinger av spill under offisielle lisenser fra Data East eller Jaleco! Ytterligere 200 sett er også inkludert i hver modell.

KJENNETEGN

7 til 8 offisielt lisensierte spill + 200 retro bonusspill

2,4-tommers fargeskjerm.

Innebygde høyttalere og 3,5 mm hodetelefonport.

Spill hjemme eller på farten.

Perfekt for ethvert spillrom, kontor eller butikkfront!

Fungerer med 4 AAA-batterier (ikke inkludert) eller USB-C-kabel (ikke inkludert).

UTGAVELISTER

Data Øst-treff

all star arena

stjernestadion

Pico Player – 4″ Retro Arcade bærbart samleobjekt

HAN» toppspiller De er de minste modellene i samlingen! Mens de opprettholder utseendet til et arkadeskap, gjør deres lille størrelse dem bedårende. Enten det er din første gang eller du har kjent dem lenge, vil du garantert finne det du leter etter med offisielt lisensierte spill fra Data East eller Jaleco! Ytterligere 100 sett er også inkludert i hver modell.

KJENNETEGN

7 til 8 offisielt lisensierte spill + 100 retro bonusspill

2-tommers fargeskjerm.

Integrerte høyttalere med volumkontroll.

Spill hjemme eller på farten.

Perfekt for ethvert spillrom, kontor eller butikkfront!

Fungerer med 3 AAA-batterier (ikke inkludert).

UTGAVELISTER

Data Øst-treff

all star arena

stjernestadion

Pocket Player – 8-bits bærbar retro-spillkonsoll

Med » lommespiller«Bauen passer i håndflaten din! Ekte håndholdte minikonsoller, hver med et utvalg av ikoniske lisensierte spill og kunstverk! 11 lommespillere som vil følge deg overalt er tilgjengelige å samle nå, med flere modeller allerede i horisonten.

KJENNETEGN

2 til 8 forskjellige offisielt lisensierte spill per konsoll

2,75-tommers bakgrunnsbelyst fargeskjerm.

Integrert høyttaler med volumkontroll, 3,5 mm jack.

Fungerer med 4 AAA-batterier eller mikro-USB-kabel (ikke inkludert).

Ergonomisk design for timer med komfortabel spilling.

Kompakt størrelse og håndleddsstropp inkludert for lek på farten.

UTGAVELISTER

Contra – Premium Edition

Pac Man

Fru Pac-Man

galaga

Boble Bobble

Don Doko Don

stjernestadion

basen lastet

Data Øst-treff

all star arena

stjernestadion

Nye Atari-modeller er på vei

My Arcade inngikk også nylig et samarbeid med Atari for å designe alle nye modeller av miniterminaler, håndholdte konsoller og dedikerte spillkonsoller fra Ataris rike retrokatalog.

KOMMER SNART