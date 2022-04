Justeringen av tirsdag, torsdag, fredag ​​og lørdag er synlig for det blotte øye på søndagsmorgenhimmelen

Sjelden justering av planeter er å se på den nordlige halvkule denne søndagen. En himmelsk smak foran det enda mer grandiose showet som ventes i juni.

En sjelden begivenhet for astronomientusiaster. Denne søndagen kan du observere at planetene Mars, Jupiter, Venus og Saturn er på linje på himmelen. Tidlig om morgenen, rett før soloppgang, kan man se et uvanlig bilde på den nordlige halvkule. I følge Fremtidens vitenskapDen beste tiden er fra 05:30 til 18:30.

Det skal bemerkes at denne justeringen, så spektakulær som den er, bare er et perspektiv som er synlig fra Jorden, og planetene er egentlig ikke justert. Denne hendelsen krever ikke et teleskop eller kikkert fordi det er synlig for det blotte øye. Vi må skape de rette observasjonsforholdene for de som ser godværsstjernene som forventes i Frankrike denne helgen.

I følge European Space Agency (ESA), du må se vestover for å se planetene. De som ikke kan reise seg for å legge merke til denne hendelsen: Ikke bekymre deg. Faktisk vil den være synlig igjen lørdag 23. april, med tillegg av Månen, som vil bli plassert på samme akse som de fire planetene.

7 planeter synlige i juni

Men det virkelige høydepunktet i showet finner sted 24. juni. Derfor vil alle planetene i solsystemet – Merkur, Venus, Mars, Jupiter, Saturn, Neptun og Uranus – bli justert igjen i henhold til Jordens syn. Fortsatt en sjelden forekomst, men det kan være vanskelig å legge merke til. Først må teleskopet eller kikkerten monteres på dette tidspunktet. I tillegg, for fotografer som ønsker å gjøre scenen uforgjengelig, vil denne justeringen finne sted over et stort område av himmelen, noe som gjør det svært vanskelig å ta bilder.

Justeringen av planetene som er synlige fra jorden er ikke vanlige, så det er viktig å ikke gå glipp av disse kommende møtene. Derfor, siden 2005, har dette fenomenet bare forekommet tre ganger.