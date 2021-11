Justice Liege nekter å stanse salget av Integrale

MGEN, som anså vilkårene for salget av Integrale til reassurandøren Monument Re for å være for ugjennomsiktige, krevde også publisering av en fullstendig serie dokumenter. A priori avviste retten alle MGENs forespørsler, og uttalte at innsideren var “godt hentet”.

MGEN var en av en serie obligasjonseiere som investerte €20 millioner i Integrale, Lièges forsikringsselskap 71% eid av Nethys Group. Mutuality ønsket å få Integrale solgt på vent mens den venter på rettferdighet for å avgjøre sakens realitet.

Siden starten av denne kampen har obligasjonseierne stilt spørsmål ved hvorfor styret ikke valgte et tilbud fra det britiske investeringsfondet River Rock, da sistnevnte var mer fordelaktig i møte med samfunnets kreditorer, sier Echo.

En ny juridisk front har også blitt åpnet i Brussel av en ny gruppe obligasjonseiere ledet av konsulentselskapet Deminor. Disse obligasjonseierne hevder også at salget av Integrale til Monument Re er ugyldig.