Justice Liege nekter å stanse salget av Integrale

Retten i Liège har avvist forespørselen fra Mutualité Générale de l’Education Nationale (MGEN) som hadde bedt om suspensjon av salget av forsikringsselskapet Integrale til Monument Re, rapporterte avisen L’Equé på sin nettside onsdag kveld. MGEN, som anså vilkårene for salget av Integrale til reassurandøren Monument Re for å være for ugjennomsiktige, krevde også publisering av en fullstendig serie dokumenter. Retten avviste på forhånd alle MGENs forespørsler, og bemerker at avisen kjenner til «gode kilder».

MGEN var en av en serie obligasjonseiere som investerte €20 millioner i Integrale, Lièges forsikringsselskap 71% eid av Nethys Group. Mutuality ønsket å få Integrale solgt på vent mens den venter på rettferdighet for å avgjøre sakens realitet.

Siden starten av denne kampen har obligasjonseierne stilt spørsmål ved hvorfor styret ikke valgte et tilbud fra det britiske investeringsfondet River Rock, da sistnevnte var mer fordelaktig i møte med samfunnets kreditorer, sier Echo.

En ny juridisk front har også blitt åpnet i Brussel av en ny gruppe obligasjonseiere ledet av konsulentselskapet Deminor. Disse obligasjonseierne hevder også at salget av Integrale til Monument Re er ugyldig.