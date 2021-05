Justin Bieber senker frykten etter å ha mottatt et tilbakeslag i kulturell tildeling

Etter å ha møtt påstander om kulturell tildeling av frisyrer, ventet Justin Bieber frykten sin.

Den kanadiske popstjernen, 27, ble oppdaget i flere skudd på sin Instagram-side søndag, og viste at han ble kuttet tett da han stilte med kona Hayley (24).

Da han satt sammen med kona i det som så ut til å være en restaurantbås, ledet han skuddet ‘Happy Sunday’.

I et annet sosialt mediebilde ble babysangerinnen sett tilvenne seg til sitt nye hår i et svart-hvitt-skudd.

Peach-sangernes kontrovers har kommet midt i en kobling mellom tredemøller og svart identitet og kultur, med mange sosiale medier-brukere som kaller den hvite artisten etter en lignende skandale i 2016.

Forfatter Feminista Jones forklarte CNN I 2016 handler ‘Cultural allocation’ om å endre energi. Han sa: “Når undertrykte mennesker bestemmer seg for å” sjekke “de langt marginaliserte vanene og tradisjonene til” de med makt og privilegium “, har vi alvorlige problemer med å si” dette er en varm ny ting “.

Andre kjendiser som tidligere har vært involvert i misbruk av kulturell tildeling, inkluderer Kim Kardashian, Iki Azalia og Miley Cyrus.

Ikke alle mennesker ble skremt av den forrige frisyren fordi bemerkelsesverdige underholdningsprogrammer, inkludert Jaden Smith og Guo fra Mykos, la ut pro-Bieber-kommentarer på sosiale medier.

Guo sa, ‘Den fyren er redd !!!’ Jothan Smith sa: “Swags er sprø.”

Borgerrettighetsaktivist Tamika Mallory sa Tofop Herto ‘var bra forrige måned … så lenge det er [he] Treadlocks erkjenner hvor den kommer fra, og historie – dyp, rik historie – hvor den opprinnelsen kommer fra, og den stilen. ‘

Presidenten for kvinnemarsjen la til: ‘Jeg tror vi må sørge for at ikke alle oppfører seg som de har oppfunnet noe nytt, fordi dyp afrikansk kultur er forbundet med fryktelige låser.’

Tidligere i år har pastor Fr. Love Yourself-sanger ble tatt for å bruke Martin Luther King Jr. King på sitt siste album Justice i nesten to minutter.

“Jeg vet at jeg ikke bare kan løse urettferdighet ved å lage musikk, men jeg vet at hvis vi alle gjør vår del ved å bruke gavene våre til å tjene hverandre også på denne planeten, vet jeg at vi er veldig nær å komme sammen,” sa barnesanger sa på Twitter om kontroversen i februar.