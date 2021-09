Justin Trudeau står i fare for å miste stillingen da han slutter i valgspill

Den konservative lederen Erin O’Dwyer har kritisert Trudeau for å “politisere” vaksiner, og sa at statsministeren vil at det skal være obligatorisk, og kaller tiltaket “farlig og uansvarlig.”

Undersøkelsen gir 338 kanadiske liberale partier en 14 prosent sjanse til å vinne flertall, mindre enn den konservative minoritetsregjeringens 34 prosent sjanse for å avslutte Trudeaus seksårige styre.

Velgerne ble spurt i en nylig meningsmåling hvem som var den beste personen til å lede landet ut av krisen.

Ny demokratisk leder Jagmeet Singh toppet meningsmålingene med 33 prosent av stemmene. O’Toole ble nummer to i den kategorien med 31 prosent, mens Trudeau kom tilbake med bare 23 prosent.

I mellomtiden har Trudeaus regjering mottatt kritikk fra alle kanter over klimaet som var hjørnesteinen i statsministerens valgkampanje.

I motsetning til Høyre har Venstre forsøkt å fremstille seg selv som et parti i klimahandlinger, men har ikke klart å kontrollere Canadas karbonutslipp, med klimagassutslipp som øker med 1 prosent mellom 2015 og 2019, viser regjeringsdata.

Høyre beskylder ham for å ta “vilkårlige” beslutninger som kan påvirke økonomien, mens klimaforskere og progressive er skeptiske til at Canada faktisk har de riktige planene for å gjøre en forskjell.

Trudeau møtte denne uken motstand mot beslutningen om å stå til støtte for en kandidat anklaget for seksuelle overgrep.

Raj Saini, to ganger parlamentsmedlem, stiller til gjenvalg i det sørvestlige Ontario.

Canada er det eneste G7 -landet som har hatt en økonomisk nedgang i siste kvartal.

Statsministerens nødhjelpstiltak har utvidet det føderale underskuddet til 343 milliarder dollar, en størrelse større enn det tidligere ettertraktede nivået, mens gjelden vil krysse 1 billion dollar for første gang.

“Disse rapportene minner oss om svakheten i økonomien vår. Den bekrefter det kanadiere allerede vet: under Justin Trudeau forverres Canadas økonomi, men forbedres ikke,” sa Erin O’Toole, leder for det konservative partiet.