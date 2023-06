Juventus bekrefter sin intensjon om å forlate Super League

«Juventus informerer at de har sendt en kommunikasjon til to andre klubber, som Juventus, som ikke har benyttet sin rett til å trekke seg fra Super League-programmet (FC Barcelona og Real Madrid) for å sette i gang diskusjoner mellom de tre klubbene angående Juventus» uttak fra Super League-programmet», het det i pressemeldingen. «Old Lady» nekter for å ha blitt utestengt fra UEFA

Juventus ble bøtelagt med 10 poeng for kapitalgevinster som ble ansett som kunstige under overføringer. Konsesjonen presset klubben tilbake til 7. plass. «Bianconeri» har kvalifisert seg til neste konferanseliga, i påvente av at UEFA sanksjonerer klubben. Superligaen, som ble lansert med fanfare i april 2021, kollapset på bare 48 timer på grunn av harme fra mange tilhengere og trusler om politisk handling. Men spøkelset til en privat konkurranse dukket opp igjen i midten av oktober med lanseringen av en struktur kalt A22 Sports Management, som sier at de ønsker å åpne «en dialog» om fremtiden til europeisk klubbfotball ved å møte hver av aktørene. Juventus, Real Madrid og Barcelona fortsatte å støtte prosjektet. EU-domstolen (CJEU) må snart ta stilling til spørsmålet om UEFA, som regulerer europeisk fotball samtidig som de regulerer Champions League og Europa League, misbruker sin dominerende posisjon ved å tillate klubbopprørere på dette private og initiativrike grunnlaget. En halvlukket konkurranse.