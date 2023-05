Juventus står overfor ødeleggende økonomiske konsekvenser

En klassiker i italiensk fotball: Juventus vs AC Milan. Det var også plakaten for Champions League-finalen 28. mai 2003, for nøyaktig 20 år siden. Og det burde vært en avgjørende kamp om kvalifiseringen til neste Champions League. Denne søndagskveldens kamp (20:45) vil imidlertid være en haug med falske forhåpninger.

Hvis milaneserne (64 poeng) kan bruke seieren til å regularisere sin plass blant topp 4, kan turineserne (59) teoretisk fortsatt kjempe for Europa og vinne fordi det fortsatt er mer å spille. En billett til Europa eller Conference League er helt klart mulig, med Roma (60) og Atalanta (61) like foran. I hvert fall før de ble sanksjonert av UEFA. Allerede tillatt 10 poeng tilbake i ligaen når det gjelder kapitalgevinster, står Juve faktisk i fare for å bli kastet ut av europeisk konkurranse neste sesong. der Gazzetta dello Sportt argumenterte for at UEFA, som vil gjennomføre sin egen etterforskning parallelt, venter på en endelig avgjørelse fra de italienske domstolene. «Det er en forestilt scene,» Evelina Cristlin, representanten for EU, ble mandag enig om et unntak. Svar er ventet i juni, og konsekvensene for klubben kan bli enorme. For det første, på grunn av sin sportslige appell og sin prestisje, vil mangelen på europeisk konkurranse kjøle ned de kvalifiserte rekruttene klubben ønsker å tiltrekke seg denne sommeren. Og så til direkte økonomiske gevinster. Unnlatelse av å kvalifisere seg til Champions League vil resultere i en mangel på nesten €90 millioner. Gazeta Den er basert på UEFAs prispenger, billettsalg og TV-rettigheter. På sin side har Bianconeri fortsatt håp om å unngå denne sanksjonen mens de gjenvinner ti straffepoeng takket være en anke som vil bli vurdert på slutten av sesongen. Det vil også endre skjebnen til AC Milan…