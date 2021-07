Kaffe og ting åpnet i Norge, South Carolina

Norge, South Carolina – En ny kaffebar kalt “Coffee & Things” brygger i byen Norge.

“Jeg elsker det,” sa bosatt Samantha Brown. “Jeg elsker kaffen min, og jeg trenger ikke å lage den hjemme. Jeg kan få espresso om morgenen før jobb, og barna mine får smoothie.

Brown sa at hun er glad for å få tilskuddet i byen.

“Vi har alltid hatt mye trafikk her,” sa hun. “Vi har en liten restaurant, Family Dollar, og nå har vi en kaffebar.” “Nå trenger jeg ikke å dra til Orangeburg.”

Wayne Ross, eier av Coffee & Things, sa at arbeidet startet etter at forsikringsselskapet hans i Orangeburg sentrum ble rammet av pandemien. Derfor konverterte han halvparten av bygningen til en kafé som ble flyttet fra sted til sted for å kompensere for tapte inntekter.

“De fleste kan ikke betale forsikringen på grunn av pandemien og alle toleransebestemmelsene forsikringsselskapene har gjort,” sa Ross. “Vi trodde kafeen ville være en mulighet til å skape flere ressurser.”

Når det gjelder opsjoner i Norge, er det to bensinstasjoner, et postkontor, en restaurant, en familiedollar og et rådhus.

Kaffe og sånt er et sted hvor folk kan gå inn og nyte drinkene sine. Prisområdet er mellom $ 3 og $ 6, avhengig av hva du får.

Ross sa at han bestemte seg for å utvide butikken til Norge etter å ha møtt borgermesteren og hørt hennes visjon om byen. Ross og Brown ble enige om at butikken ville tiltrekke seg flere forretninger. READ Norske fotballklubber bestemmer seg for å boikotte verdensmesterskapet

“Det er en hovedgate i Norge som mange pendlere går gjennom,” sa Ross. “Vi trodde at på grunn av lokal trafikk i tillegg til reisende, ville Norge være en god beliggenhet.”

“Du har folk som ikke prøver å bli millionærer. I stedet prøver de å skape en god virksomhet i et lokalsamfunn,” la Ross til. “Jeg tror kaffebaren kan tiltrekke seg flere forretninger.”

Dette er en del av Browns mål.

“Norge er et stramt riddersamfunn, og vi vil se Norge vokse opp,” sa han.