Kaffehandel tilgjengelig i Norge Nasjonale nyheter

Norge – Viking og trojanere har funnet en kaffedrikk i West Orangeburg County, som deler navnet sitt med Norge.

Denmark-Olar High School alumni and alumni (Vikings) og Hunter-Kinard-Tyler alumni and alumni (Trojans) har fortært denne potionen. Norske statsborgere kaller det byens offisielle kaffeblanding – en norsk blanding opprettet av Wayne Rose. Rose er eieren av det nye stedet for kaffe og ting. Han eier et sted i Orangeburg og en food truck.

Den norske ordføreren Tracy Clemens, som nylig åpnet på Savannah Heavy 8406, sa at den norske blandingen er sterk.

I de første 30 minuttene av den store åpningen samlet mer enn 20 borgere seg utenfor dørene for å nyte brygget og dette brygget og / eller andre roseprodukter. Virksomheten fortsatte å være opptatt hele dagen.

Når vi snakket om kaffe og ting, sa Clemens: “Mr. Vi er glade for at Rose har valgt å bringe virksomheten sin til Norge. (Det) har allerede hatt en enorm innvirkning på samfunnet. Jeg er en kaffebrian, og den slags menyen gir den smaken til byen. ”

Menyen inneholder et bredt utvalg av kaffe og kaffedrikker, lattes og cappuccinoer, for eksempel brus, smoothies som pina goladas, bakverk, frobs, iskrem, popcorn og sitronhjelp.

Cafe tilbyr gratis WiFi og forretningstjenester som kopiering, faks og utskrift.

Kafeen eier også en mobil dronningsvirksomhet som selger cellekort og tilbyr pleie av celler. Shakiri Parlor sa at han var ansvarlig for disse aspektene.

Rose har vært en ROTC-instruktør, men har mye kaféerfaring og mye erfaring med mobiltelefoner, sa Parlor.

Åpent torsdager og onsdager fra 07.00 til 15.00

For mer informasjon, ring 803-878-3315 eller besøk deres Facebook-side https://www.facebook.com/Coffee-Things-104698924459803.