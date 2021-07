Kaitnas Pipeline Yards ble ikke berørt av Subsy 7s engasjement med det norske selskapet

Subsy 7s virksomhet i Kaitnas vil ikke bli påvirket av involveringen i et nytt selskap med hovedkontor i Norge.

Subsy 7 og den norske tunge transportoperatøren OHD har blitt enige om å utvikle CV7 ASA for å tilby en rekke ingeniørtjenester for Oslo-baserte havvindprosjekter.

En talsmann for Subsy 7 i Aberdeen sa: “Opprettelsen av Sea 7 ASA vil ikke ha noen innvirkning på våre kinetikkoperasjoner. Selskapet har baser i Wester og Hastigro.

“Vår virksomhet i Kaitnas fokuserer på vår innovative rørledningsbuntteknologi for olje- og gassprosjekter, inkludert fremtidige energiomdannelsesprosjekter som karbonfangst og utnyttelse.) Tilbud etablerer vindturbiner, fundamenter, ubåter, sjøkabler og tungtransport.”

Subsi7 forventes å ta en eierandel på 72 prosent i det nye selskapet, med OHD som eier de resterende 28 prosent. Subsy 7 vil beholde sin virksomhet i flytende luft, noe som ikke vil være en del av transaksjonen.

Subsy 7s fornybare virksomhet har etablert mer enn 700 stiftelser, mer enn 30 nettstasjoner og mer enn 800 kilometer med sjøkabler siden 2009 ved hjelp av de to tungløftfartøyene, to kabelfartøyfartøyer og ett installasjonsstøttefartøy.

Sea 7 ASA sysselsetter rundt 600 personer og har ti skip, inkludert OHTs fem tunge lasteskip. OHT vil også bidra til to turbin- og bakkeinstallasjonsfartøy som for tiden er under bygging og skal leveres i 2022 og 2023.

Den første, som leveres neste år, har et tilpasset installasjonsfartøy for vindturbinbaser, dynamisk posisjonering og et unikt smart dekk for effektiv installasjon av monobiler og jakkefundamenter.

Avtalen forventes å bli avsluttet senere i år.

