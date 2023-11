Hver dag gir Belgia oss informasjon om at den syke hjernen til en Hollywood-manusforfatter aldri ville våge å forestille seg å komme fra den mest skjeve hodeskallen. I 8/9 KaktusJérôme de Warzée ser tilbake på helgen, hvis meldinger er spesielt tette.

Søndag garanterte den belgiske union oss nok en gang en internasjonal bluss, dens feil da introduksjonen av Aserbajdsjan-hymnen ble erstattet av vår siste motstanders Sveriges hymne på King Baudouin Stadium. To harmonier som har mange poeng til felles, som en Beethoven-sonate og sangen «Tier sur mon finger ça avoir pouet pouet» av Patrick Sébastien. Derav uttrykket: En aserisk hymne er verdt to.

Lørdag, Etter depresjonen ved Westhoek i Vest-Flandern dukket bombene fra første verdenskrig opp fra bakken. Ved denne nyheten dro Alexander de Crewe umiddelbart dit for å samle bombene, ringte personlig til Zelensky og fortalte ham: «Det var det, vi har gjenvunnet lagrene våre og endelig har vi utstyret til deg».

Fredag ​​ble passasjerer strandet på et tog i Chile i tre timer etter at sjåføren forlot toget etter å ha kranglet med en ledsager som anklaget ham for å ha kjørt to røde lys. Ifølge ham var denne sjåføren full og ba ham stoppe, noe han gjorde på Chilli-stasjonen før han kjørte, da han tok feil vei.

Det var så overveldende at Jerome avbrøt alle medier: vi håper vi ikke snart finner ut at spillerne i det aserbajdsjanske laget returnerte til landet sitt med tog, ledet av en jernbanearbeider fra Chile, som ved returen passerte Westhoek . region.