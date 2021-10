Kaldt mot Norge

Reaksjon av Bernard Diomet (trener)

“Jeg vil ikke diskutere det røde kortet, kanskje berettiget, kanskje ikke. Vi scoret allerede et mål i det 4. minutt, vi burde ha visst hvordan vi skulle mobilisere igjen og bli i turneringen. Vi hadde det ikke den gangen. Jeg gjorde en liten endring fra den ene kampen til den andre fordi jeg ønsket å ha et konkurransedyktig lag. Vi så forskjellen i modenhet, intensitet og aggresjon i duellene. Tross alt kjempet guttene til slutten, de fortsatte med å score et mål og hadde to gode sjanser i løpet av de siste fem minuttene, De kan ha endret utfallet. Norge, organisert i et lavt volum, prøvde først å beskytte oss med den hensikt å overraske oss i endringene. Teamet har kvaliteter, det fungerer bra i trening, er hyggelig. Men to danser Vi hadde ingen prestasjoner i omgangen, vi hadde 65% av ballen og det betalte seg på dette nivået. ” Penger “. 9 kort og en rød i den andre kampen. Det er et høyt nivå, og når et land spiller mot Frankrike, gjør det det enda mer spennende. Det var mange av mine spillere i semifinalen i U17 -VM i 2019. . Vi legger dem på banen., Du må bruke disse kampene, gjøre det du må gjøre for å komme videre, få tid til å spille og gå til voksenfotball. “